Bakan Ersoy: Kapadokya müzesinde yürütülen çalışmalara 24 milyonluk destek sağladık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Ersoy: Kapadokya müzesinde yürütülen çalışmalara 24 milyonluk destek sağladık

DHA

Bakan Ersoy: Kapadokya müzesinde yürütülen çalışmalara 24 milyonluk destek sağladık


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'da yapılan çalışmalara değinerek, "Kapadokya müzesinde yürütülen çalışmaların tamamlanması adına yaklaşık 24 milyonluk destek sağladık" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaretler için Nevşehir'e geldi. Bakan Ersoy ilk olarak turizm sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Ardından Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savruk ve AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran'ı ziyaret etti. Ziyaretten sonra Derinkuyu ilçesindeki yeraltı şehrinde incelemede bulunan Bakan Ersoy, ardından ilçede düzenlenen iftar programına katıldı. İftar programında konuşan Ersoy, "Tarih, kültür ve tabiat özelliklerinin yanı sıra Hacı Bektaş Veli gibi bir değere sahip Nevşehir, dünya şehirleri arasında her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Nevşehir'in potansiyelinin doğru kullanılmasına önem veriyor, kültürel alanda yapılan çalışmalara da önemli katkılar sağlıyoruz. Kapadokya müzesinde yürütülen çalışmaların tamamlanması adına yaklaşık 24 milyonluk destek sağladık. Hacı Bektaş Veli Üniversitemizle birlikte ortak çalışmalar sürdürüyoruz" diye konuştu.
'TURİZM ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VAR'
Turizm alanında yapılan çalışmalara değinen Bakan Ersoy, "Nevşehir´in kültürel mirasının parçası olan farklı inanç gruplarına ait eserlerle ilgili çalışmaları da destekliyoruz. Bunların yanında Nevşehir için çok daha önemli olan elbette turizm alanında yapılan çalışmalar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın turizmi stratejik bir sektör ilan etmesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, yeni bir yol haritası belirleyip, turizm alanıyla ilgili olarak bazı radikal kararlar aldık. Bu değişim hamlesinin hemen ardından Türkiye'de turizm alanında rekorlar kırmaya başladık. Ülkemize gelen turist sayısı 2019 yılında 52 milyonlara gelmişti. Sadece 2019 yılında Nevşehir'i 3 milyon 834 bin kişi ziyaret etti. Fakat Covid-19 tüm sektörleri olduğu gibi turizm sektörünü de olumsuz etkiledi. Bu süreçte sektörün en az şekilde etkilenmesi için aldığımız önlemler sayesinde sektörün ayakta kalmasını sağladık" ifadelerini kullandı.
'TURİZM POTANSİYELİNİ EN ETKİN ŞEKİLDE YÜRÜTME GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ'
Turizm alanında gelecekte yeni bir dönemin başladığını kaydeden Bakan Ersoy, şöyle konuştu: "Hep birlikte, merkezi hükümet, yerel yönetimler, sektör temsilcileri, Nevşehir'i seven herkes el ele verip bu yeni dönemi en doğru şekilde yönetip, Nevşehir'in turizm potansiyelini en etkin şekilde yönetme gayreti içerisinde olacağız. Nevşehir dünyanın dört bir yanından misafir ağırlıyor. Dört mevsim turist ağırlama imkanına sahip olan bölgenin tanıtımının daha da önem vermeliyiz. Türkiye, turizm alanında yakında bir zamanda dünyada çok daha önemli bir konum elde edecek. Bu sayede Türkiye çok büyük gelirler elde edecektir." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-04-27 20:53:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üzümcülük Araştırma Ve Uygulama Bağı’na ilk üzüm fidanları dikildi
YEREL HABERLER Üzümcülük Araştırma Ve Uygulama Bağı’na ilk üzüm ...
Ürgüp Belediyesi ‘Bayram’ temizliğini başlattı
YEREL HABERLER Ürgüp Belediyesi ‘Bayram’ temizliğini başlattı
Başkan Savran, genç sporcular ile iftar yaptı
YEREL HABERLER Başkan Savran, genç sporcular ile iftar yaptı
Hemşirelik bölümü öğrencileri üniformalarını Törenle giydi
YEREL HABERLER Hemşirelik bölümü öğrencileri üniformalarını Törenle ...
NEVÜ'de 'Ben Olsaydım' temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER NEVÜ'de 'Ben Olsaydım' temalı Bağımlılıkla Mücadele ...
Bircan Yıldırım, Kitap Fuarında Okurlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Bircan Yıldırım, Kitap Fuarında Okurlarıyla buluştu
NEVÜ'de “Cappadocia Journal of Sports Scienceand Medicine Dergisi” yayına başladı
YEREL HABERLER NEVÜ'de “Cappadocia Journal of Sports Scienceand ...
Peribacalarını gezerken çukura düşen Güney Koreli turist yaralandı
YEREL HABERLER Peribacalarını gezerken çukura düşen Güney Koreli ...
Kapadokya'da bayram tatilinde doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı
YEREL HABERLER Kapadokya'da bayram tatilinde doluluk oranı yüzde ...
Kaadokya'da mahsur kalan turist kurtarıldı
YEREL HABERLER Kaadokya'da mahsur kalan turist kurtarıldı
23 Nisan kutlamaları şenlik havasında geçti
YEREL HABERLER 23 Nisan kutlamaları şenlik havasında geçti
Arıcılara şeker desteği
YEREL HABERLER Arıcılara şeker desteği
Yazar Yazgan ve Baran okurlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Yazar Yazgan ve Baran okurlarıyla buluştu
NEVÜ'lü öğrenciler TEKNOFEST'te ilk adımı attı
YEREL HABERLER NEVÜ'lü öğrenciler TEKNOFEST'te ilk adımı attı
Yunan turistlerin Kayaşehir’e ilgisi devam ediyor
YEREL HABERLER Yunan turistlerin Kayaşehir’e ilgisi devam ediyor
NEVÜ’de E-KPSS başarılı şekilde tamamlandı
YEREL HABERLER NEVÜ’de E-KPSS başarılı şekilde tamamlandı
Obezite de yeni yöntem 'Mide Botoksu' Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kayhan Özdemir: "Hastalarımızda çabuk doyma hissi gelişiyor"
YEREL HABERLER Obezite de yeni yöntem 'Mide Botoksu' Genel Cerrahi Uzmanı Op. ...
Çalınan araç, sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Çalınan araç, sahibine teslim edildi
Arama kararı bulunan 9 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Arama kararı bulunan 9 kişi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.