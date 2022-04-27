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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Sezon başında açıkladığımız 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefimize sadığız"

İHA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Sezon başında açıkladığımız 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefimize sadığız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sezon başında açıkladığımız 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefimize sadığız. Kapadokya bölgesi Türkiye ortalamasında bir sayı elde edecek diye düşünüyorum. İlk veriler de o yönde gözüküyor. Bu krizden de en az hasarla çıkmayı başaran ülke Türkiye olacak. Biz bahanelere sığınmıyoruz. Hedeflerimize konsantreyiz, hedeflerimizi yıl sonunda turizm sektörü ile birlikte el ele vererek elde edeceğiz” dedi.
Çeşitli programlar çerçevesinde Nevşehir’e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk olarak Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret ederek turizm temsilcileri ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, 2022 yılında yapılacak yeni projeler ve Kapadokya turizmi ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Daha sonra Nevşehir Belediyesine geçen Bakan Ersoy, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’ı makamında ziyaret etti. Bakan Ersoy daha sonra, Damat İbrahim Paşa Külliyesi ve Kurşunlu Camisi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı. Ersoy'un ziyaretlerine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve protokol üyeleri de eşlik etti.
Bakan Ersoy Nevşehir ziyaretlerinden sonra Derinkuyu ilçesine geçti. Derinkuyu yer altı şehrini ve Aziz Theodoros Trion kilisesinde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy onuruna verilen iftar yemeğinden sonra gazetecilerin de sorularını yanıtladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu tarz krizler geçmişte de vardı, gelecekte de olacak. Önemli olan krizlere karşı bağışıklık elde etmek. Bunun da en önemli aşısı pazar çeşitliliği. Bu konuda 2019 yılından beri Türkiye önlemler alıyor" dedi.
Bakan Ersoy, “Şu anda 140'tan fazla ülkede Türkiye çok yoğun tanıtım yapıyor. Rakiplerimizle kıyaslandığında dünyada en etkili tanıtım yapan ülkeyiz. Pazar çeşitlemesi konusunda yaptığımız bu çalışmaların meyvesini de topluyoruz. Başta batı ülkeleri olmak üzere mevcut pazarlarımızdan, geçen seneyle kıyaslanmayacak oranda, hatta bazı noktalarda 2019 yılının da üstünde rezervasyon akışı var. Bu sene ki hedefimizi koruduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Sezon başında açıkladığımız 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefimize sadığız. Kapadokya bölgesi Türkiye ortalamasında bir sayı elde edecek diye düşünüyorum. İlk veriler de o yönde gözüküyor. Bu krizden de en az hasarla çıkmayı başaran ülke Türkiye olacak. Biz bahanelere sığınmıyoruz. Hedeflerimize konsantreyiz, hedeflerimizi yıl sonunda turizm sektörü ile birlikte el ele vererek elde edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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