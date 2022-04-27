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Bakan Ersoy: Kapadokya müzesinde yürütülen çalışmalara 24 milyonluk destek sağladık (2)

DHA

Bakan Ersoy: Kapadokya müzesinde yürütülen çalışmalara 24 milyonluk destek sağladık (2)


'YILBAŞINDA AÇIKLADIĞIMIZ 42 MİLYON TURİST, 35 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE SADIĞIZ'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili konuşan Ersoy, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere savaşın bitmesi için büyük gayret gösteriyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz bir an önce ateşkesin sağlanması ve barış ortamına yeniden geri dönülmesi. Dualarımız bunun için. Bu bölgede artık savaş olmasını istemiyoruz. Bu savaşın bitmesi için en üst seviyede en büyük çabaları gösteriyoruz" diye konuştu.
'TÜRKİYE 140'DAN FAZLA ÜLKEDE YOĞUN TANITIM YAPIYOR' 
Turizm hedeflerine değinen Bakan Ersoy, "Turizm sezonuyla ilgili olarak açıkçası biliyorsunuz yılbaşında bir hedef açıklamıştık. 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefimiz vardı. Bu tarz krizler geçmişte de vardı. Günümüzde de var, gelecekte de olacak. Önemli olan krizlere karşı bağışıklık elde etmek. Krizlere karşı bağışıklık elde etmeninde en önemli aşısı pazar çeşitliliği. Bununla ilgili önlemleri Türkiye çok yoğun bir şekilde alıyor. Türkiye 140'dan fazla ülkede yoğun tanıtım yapıyor. Rakiplerimizle kıyaslandığında açık ara dünyada yoğun ve en etkili tanıtım yapan ülkeyiz. Pazar çeşitlemesi konusunda yaptığımız çalışmaların meyvesini topluyoruz. Başta Batı olmak üzere mevcut pazarlarımızdan geçen seneyle kıyaslanmayacak oranda hatta bazı bölgelerde 2019'un bile üzerinde rezervasyon akışı var. Ben bu bağlamda özellikle bu seneki hedefimizi koruduğumuzu belirtmek istiyorum. Yılbaşında açıkladığımız 42 milyon turist, 35 milyar dolar hedefimize sadığız" ifadelerini kullandı.
'BİZ ARTIK BAHANELERE SIĞINMIYORUZ'
Kapadokya'nın önemli turizm merkezi olduğunu kaydeden Ersoy, "Kapadokya bölgesi Türkiye'nin de üzerinde gelir elde edecek diye düşünüyorum. Şu anda ilk veriler o yönde gözüküyor. İnşallah bu krizden de en az hasarla çıkmayı başaran ülke Türkiye olacak. Biz artık bahanelere sığınmıyoruz. Hedeflerimize konsantreyiz. Hedeflerimiz yıl sonunda turizm sektörüyle el ele vererek elde edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-04-27 21:15:32

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