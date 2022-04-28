NEVÜ’den liselilere orkestra konseri

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç. Anıl Çelik’in şefliğini ve çalıcılığını üstlendiği orkestra, Gülşehir Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde konser verdi.



Orkestra konserine; Gülşehir Kaymakamı Şeyma Polat, Hacıbektaş Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet H. Göktan, Gülşehir mülkü amirleri, NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, lise öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Öğrencilere ders ve sınav kaygılarından kurtularak moral ve motivasyon sağlamak amacı ile düzenlenen konser, katılımcıların keyifli zaman geçirmesini sağladı.

Bu gibi etkinliklerin devam edeceğini belirten Doç. Çelik, önümüzdeki günlerde yapılacak olan “Yetenek Sınavı” adayları için de önemli konserler vereceklerini belirtti.

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