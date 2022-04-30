Nevşehir’de otomobil takla attı: 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de otomobil takla attı: 3 yaralı

İHA

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontolünü kaybettiği otomobil takla attı. Kaza 3 kişi yaralandı.

Nevşehir’de otomobil takla attı: 3 yaralı

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontolünü kaybettiği otomobil takla attı. Kaza 3 kişi yaralandı.
Kaza bu gün sabah saatlerinde Nevşehir Aksaray karayolu 3 üncü kilometresinde meydana geldi. Salim Çevikalp’in (42) kullandığı 35 AGV 965 plakalı otomobil kontrolden çıkıp yolda takla atarak devrildi. Kazada araç sürücü Salim Çevikalp ile Cumali Çevikalp ve Bugra Yıldırım yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Devrilen otomobildeki yaralıları olay yerine giden Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkartı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mezarlıklarda bayram öncesi temizlik
YEREL HABERLER Mezarlıklarda bayram öncesi temizlik
Japonya Büyükelçiliği Elçi-Müsteşar, Misyon Şefi Yardımcısı TakeroAoyama NEVÜ'de konferansı verdi
YEREL HABERLER Japonya Büyükelçiliği Elçi-Müsteşar, Misyon Şefi ...
NEVÜ’de 'Aşı Kararsızlığı' konulu panel düzenlendi
YEREL HABERLER NEVÜ’de 'Aşı Kararsızlığı' konulu panel düzenlendi
Ürgüp'de Ramazan etkinlikleri devam ediyor
YEREL HABERLER Ürgüp'de Ramazan etkinlikleri devam ediyor
Nevşehir’de “İletişim ve Koordinasyon Birimi” hizmete açıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de “İletişim ve Koordinasyon Birimi” hizmete ...
NEVÜ’den liselilere orkestra konseri
YEREL HABERLER NEVÜ’den liselilere orkestra konseri
NEVÜ'de "Josef Bieder’in Yıldızının Parladığı An" tiyatro oyunu sahnelenecek
YEREL HABERLER NEVÜ'de "Josef Bieder’in Yıldızının Parladığı An" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.