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Kapadokya’ya bayramda ziyaretçi akını Bayramda ziyaretçi sayısı 100 bini aştı

İHA

Kapadokya’ya bayramda ziyaretçi akını Bayramda ziyaretçi sayısı 100 bini aştı

Kapadokya’da covid19 salgını tedbirleri nedeniyle son iki yıldır bayram tatilinde yaşanan sakinlik bu yıl yerini yoğunluğa bıraktı. Kapadokya bölgesini Ramazan Bayramı’nda gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin sayısı 100 bini geçti.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesi tarihi güzellikleri, yer altı ve yer üstü oluşumlarıyla bu bayramda tatilcilerin gözde mekanlarından oldu. Bayram tatili nedeniyle Kapadokya bölgesinde yoğunluk yaşandı. 5 günlük tatilde Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin sayısı 100 bini geçti. Bayram tatilinde en çok ziyaret edilen ören yeri, yaklaşık 45 bin kişi ile Görme Açık Hava Müzesi oldu. Göreme Açık Hava Müzesini 15 bin 300 kişi ile Paşabağları izledi. Kaymaklı ve Derinkuyu yer altını ise yaklaşık 25 bin kişi ziyaret etti. Zelve ve Özkonak ören yerleri ile birlikte Kapadokya bölgesini ziyaret eden Yerli ve Yabancı turist sayısı 100 bini geçmiş oldu.

"Kapadokya’yı kitaplarda görmüştüm"
Ailesi ile birlikte Kapadokya gezisine gelen 9 yaşındaki İlkim Şentürk, “Bayramı Kapadokya bölgesinde geçirmek istedik. Turla Kapadokya’ya geldik. Peribacalarını ve balonları gördüm. Balonlara yerden el salladım. Kapadokya’yı daha önce kitaplardan okumuştum. Kitaplarda çok farklı, budanan çok farklı. Bütün çocukların Kapadokya’yı görmesini istiyorum” dedi.

"Daha önce gelmiştim, yine geldim"
Ankara’dan Kapadokya bölgesini gezmeye geldiğini söyleyen Sevgi Çakmak da yaptığı açıklamada, “Kapadokya bölgesine daha öncede defalarca gelmiştim. Yine geldim. Ortamı çok güzel, havası çok güzel. Huzur veriyor. İmkanım olsa yine gelirim” şeklinde konuştu.
Bayram tatilini Kapadokya bölgesinde değerlendiren Ayten Taşçı ise, “Çalışan insanlarız. Biraz uzun bir tatil olunca Kapadokya’yı tercih ettik. Uzun süredir gelmeyi düşünüyorduk. Pandemiden sonra maskelerin atılması da cazip geldi. Kendimizi Kapadokya’ya attık. Son anda karar verdiğimiz için yer de bulamadık. Her yer doluydu” dedi.
Kapadokya bölgesine üçüncü defa gelen Ersan Taşçı da, “bu gelişimizde balan turu yapalım istedik. Ayrıca oğlum daha önce geldiğimizde çok küçüktü. Buraları hatırlamıyor olabilir. Bu nedenle bir hatırlatma yapalım istedik” ifadelerini kullandı.

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