Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

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Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR,(DHA)NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde sürücüsünün şerit değiştirdiği motosiklete, otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Burhan Ş. hayatını kaybetti.

Kaza, iki gün önce Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesinde meydana geldi. Şerit değiştiren Burhan Ş. idaresindeki motosiklete, aynı yönden gelen kırmızı renkli otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan motosikletteki Burhan Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri de ismi açıklanmayan otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Burhan Ş.'nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şerit değiştiren Burhan Ş.'nin kullandığı motosiklete, kırmızı renkli otomobilin çarptığı, motosikletin ise takla attığı görülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-05-05 13:17:49



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