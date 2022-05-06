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Kapadokya bölgesine ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor Kapadokya, pandemi öncesi ziyaretçi sayısına yaklaştı

İHA

Kapadokya bölgesine ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor Kapadokya, pandemi öncesi ziyaretçi sayısına yaklaştı

Kapadokya’da covid19 salgını tedbirleri nedeniyle son iki yıldır düşen ziyaretçi sayıları artmaya devam ediyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Nisan ayında 247 bin 459 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Türkiye’nin güzel atlar diyarı, peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü Turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere, Zelve, Açıksaray ören yeri, Çavuşin, El Nazar, Karanlık, Gülşehir St. Jean Kilisesi, Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini geçtiğimiz Nisan ayında 247 bin 459 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kapadokya Bölgesinde bulunan Müze ve ören yeri ziyaretçi istatistiklerini yayınladı. Buna göre Göreme Açık Hava Müzesi yine en çok ziyaret edilen yerlerin başında yer aldı. Nisan ayında Göreme Açık Hava Müzesini 73 bin 717 kişi ziyaret etti. Göreme Açık Hava Müzesini 66 bin 843 ziyaretçi ile Zelve Ören yeri izledi. Yayınlanan verilere göre Kaymaklı Yer Altı kentini 36 bin 798, Derinkuyu Yer Altı Kentini 20 bin 450, Hacıbektaş Veli Müzesini 17 bin 315, Karanlık Kiliseyi 14 bin 195, Özkonak Yer Altı Şehrini 12 bin 712 kişi ziyaret etti. Kapadokya Bölgesi Pandemi öncesi ziyaretçi sayısına yaklaştı. Kapadokya bölgesini pandemi öncesi 2019 yılı Nisan ayında 360 bin kişi ziyaret ederken 2021 yılı Nisan ayında ise 74 bin 458 kişi ziyaret etti.

‘Her yıl gelmek istiyorum’
Kapadokya bölgesine hayran olduğunu söyleyen Ayten Taşçı; “Kapadokya’yı çok seviyorum. Kapadokya ile ilgili belgeselleri halen izliyorum. Daha önce çektiğim videoları halen izliyorum. Kapadokya’ya doyamıyoruz. Her yıl gelmek istiyoruz" dedi. Ersan Taşçı da; “Kapadokya’ya üçüncü gelişim. Mekânların gezilmesi ve ortamın daha iyi değerlendirilmesi açışından biraz sıkıntılı bir süreç yaşandığını görüyorum. Daha önce bir çok yere ücretsiz girebiliyorduk. Son dönemde kiliselerin çoğu ücretlendirilmiş. Tekrar ücret ödemek çok cazip gelmedi. Kapadokya’yı biraz yıpranmış gördüm. Bazı yerlere koruyucu malzemeler konmuş. Onlar ortamın doğasını bozmuş” ifadelerini kullandı.
Kapadokya’ya üçüncü kez gelen Ayça Nida Alma da her geldiğinde büyülendiğini söyledi.

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