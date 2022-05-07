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Atık kumaşları ekonomiye kazandırıyor Hem kumaşların çöpe gitmesini engelliyorlar, hem istihdam sağlıyorlar

İHA

Atık kumaşları ekonomiye kazandırıyor Hem kumaşların çöpe gitmesini engelliyorlar, hem istihdam sağlıyorlar

Nevşehir’de yaşayan Muammer Başer; kurduğu işletme ile atık kumaşlardan değişik hediyelik eşya yaparak ekonomiye katkı sağlıyor.
Nevşehir’de emekli olduktan sonra atık kumaşları değerlendirmeye başlayan Muammer Başer, fabrikaların çöpe atmak için ayırdığı hurda kumaşları ekonomiye kazandırıyor. Muammer Başer yaptığı açıklamada; “Türkiye’de hurda kumaşta çalışan iki üç firma var. Bunun bir tanesi Nevşehir’de. Bu kumaşlar, fabrikalardan hurdaya ayrılan ve çöpe atılan kumaşlar. Hiçbir işe yaramıyor. Biz bunları alarak ekonomiye katkı sağlıyoruz. Ev kadınlarına iş veriyoruz. Her kadının yaptığı model ayrı. Hayat pahalılığının olduğu, insanların daha rahat bir iş aradığı ortamda biz sıkıntılı işlere talip olduk. Şu ana kadar 7080 model çalıştık. Bunların içinde deri olanlar var, kumaş olanlar var. Yastık, minder cüzdan, paspas, kırk yama yatak örtüsü gibi birçok model çalışıyoruz. En ufak kumaş artığını bile değerlendiriyoruz. Yaptığımız ürünleri yurt dışına bile gönderiyoruz. Dinlenme tesislerine boyun yastığı ve hediyelik eşya yapıyoruz. Bazı belediyelere promosyon çalışıyoruz. Bu sayede çöpe gidecek ürünleri ekonomiye kazandırıyoruz” dedi.
Her türlü küçük kumaşların çöpe gitmesini engellediklerini söyleyen Başer, ev kadınlarına da iş imkanı sağladıklarını da sözlerine ekledi.

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