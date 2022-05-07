Üçüncü koğuş Nevşehir'de sahnelendi

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Günleri Etkinlikleri çerçevesinde TRT ekranlarının sevilen dizisi Seksenler’in oyuncu kadrosundaki birçok ismin rol adlıkları Üçüncü Koğuş adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri tüm hızıyla devam ediyor. Büyük ilgi gören etkinlikler çerçevesinde Üçüncü Koğuş adlı tiyatro oyunu Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi.

Hüseyin Öztürk’ün yazıp yönettiği ve Hacı Ali Konuk, Sinan Koşan, Ali Fuat Pekzeren, Hüseyin Öztürk ve Osman Büyük gibi usta isimlerin rol aldıkları oyun büyük ilgi gördü.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, izleyicileri kahkahaya boğan oyun sonrasında sanatçıları tebrik etti. Usta sanatçılar ile birlikte sahnede fotoğraf çektiren Başkan Savran, önümüzdeki haftalarda gerçekleştirecekleri konser, tiyatro, söyleşi gibi etkinliklerle Nevşehirlileri Türkiye’nin değerli sanatçıları ve yazarlarıyla buluşturmayı sürdüreceklerini kaydetti.

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