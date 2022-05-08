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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Limonlar, tüf oymalı soğuk hava depolarında korunuyor

DHA

Limonlar, tüf oymalı soğuk hava depolarında korunuyor


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)-NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesine gönderilen Akdeniz limonları, Kapadokya bölgesinde tüf kayalara oymalı soğuk hava depolarında saklanıp, korunuyor. Soğuk hava deposu işletmeciliği yapan Nadir Hurioğlu, "Doğal tüf kayalara oyulu soğuk hava depolarının en önemli özelliği; burada limonun kabuğu inceliyor ve zarları da tamamen kayboluyor" dedi.
Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Kapadokya bölgesindeki tüf kayalar oyulup, soğuk hava depoları olarak kullanılıyor. Bu depolarda limon, patates, soğan gibi ürünler muhafaza ediliyor. Özellikle Akdeniz'de yetişen limonlar da burada bekletilip, farklı illerden gelen mevsimlik işçiler tarafından ayıklanıyor. Çürük olanlar kurutularak kış ayında sobalarda yakılırken, sağlam olup özenle seçilenler farklı illere gönderilip piyasaya sürülüyor.
YILLIK 120 BİN TON LİMON DEPOLANIYOR
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 10 yıldır soğuk hava deposu işletmeciliği yaptığını belirten Ahmet Soylu, "Son yıllarda depoculuk, bölgemizde büyük bir sektör haline geldi. Bölgemizdeki depolarda patates ve limon depolamaları yapıyoruz. Limon, 1950'li yıllardan itibaren depolanıyor. Teknolojik yeniliklerden yararlanarak, içerisine TIR giren ve forkliftlerin çalışabildiği depolar inşa edildi. Burada tüccarların limonlarını depoluyoruz. Ortahisar ve Kavak beldelerinde yıllık 120 bin ton limon depolanıyor" diye konuştu.
İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE KALIYORLAR
Diğer bir işletmeci Nadir Hurioğlu ise "1967 yılından beri soğuk hava depoculuğu yapıyorum. Limon, 10'uncu aydan itibaren dalından kesiliyor. Limonlar, belirli bir yıkama ve ilaçlamayla 10-15 gün dinlendikten sonra ambalajlanarak, buraya geliyor. Buradaki soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Bu kalış süresinin ağustos ve eylül ayına kadar sarktığı olmuştur. Buradan 125 ve 150 gram olan limonlar ayrılarak, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine de gönderiliyor. Geri kalan limonlar da yine bir dizi işlemin ardından iç pazara sunuluyor. Doğal tüf kayalara oyulu soğuk hava depolarının en önemli özelliği; burada limonun kabuğu inceliyor ve zarları da tamamen kayboluyor. Limon, ilk günkü tazeliğini koruyabiliyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-05-08 15:08:02

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