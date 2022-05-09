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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarlada çalışan annelerin Anneler Günü kutlandı

İHA

Tarlada çalışan annelerin Anneler Günü kutlandı

Nevşehir İl Özel İdaresi, tarlada çalışan köylü kadınların Anneler Günü'nü kutladı.
Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve İl Genel Meclis Üyeleri Turan Balak ve Mustafa Yalap Gülşehir ilçesine bağlı Civelek köyünde yaşayan annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Bahçede çalışırken Anneler Günü'nün kutlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Neriman Ekici, tüm annelerin gününü kutladı. Özellikle bahçede çalışan annelerin yanına giderek Anneler Günü'nü kutlayan Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, “Sevginin, şefkatin, merhametin, fedakârlığın ve karşılıksız vermenin sembolü olan tüm annelerimizin gününü kutlarım. Bugün il özel idaresi olarak köylerimizde bağda, bahçede çalışan annelerimizin Anneler Günü'nü kutlamaya geldik. Bu vesile ile tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz” dedi. İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç de yaptığı açıklamada, “Her zaman için annelerimizin yayındayız. Fedakâr, cefakâr, çalışkan, bir ömür boyu çocuklarını yetiştiren annelerimizin ve özellikle şehit anneleriniz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum” şeklinde konuştu.
Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve İl Genel Meclis Üyeleri Turan Balak ve Mustafa Yalap; köyde yaşayan anneleri tek tek ziyaret edip Anneler Günü'nü kutlayarak hediye ve çiçek verdi. Heyet daha sonra 1994 yılında şehit olan Özel Harekat Polisi Ahmet Kara’nın annesi Hafize Kara’yı evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

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