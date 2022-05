Yeşile bürünen Kapadokya havadan görüntülendi Kapadokya bu mevsim daha güzel

Tüm mevsimlerin ayrı renklerle portresini çizen Güzel Atlar Diyarı Kapadokya, her zaman ayrı bir güzellikle ziyaretçilerini büyülüyor. Peribacaları ve ilginç kaya yapıları, yer altı ve yer üstü oluşumları, tarihi ve doğasının yanı sıra balon, atv, at ve yürüyüş turlarının yapıldığı Kapadokya, kışın beyaz bir örtünün altına giren vadileri ve beyaz bir gelinlik giyen peribacaları, bahar aylarında ise yeşile bürünen doğasıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

Havaların ısınmasıyla ziyaretçi sayısında artış gözlenen Kapadokya bölgesi ilkbaharın gelmesiyle yeşile büründü. Ziyaretçilerini mest eden Kapadokya dron ile havadan görüntülendi. Hülya Poyraz yaptığı açıklamada; “Kapadokya’da en güzel mevsimi yaşıyoruz. Bahar ayındayız, her yer yeşil” şeklinde konuştu. Mardin’den Kapadokya bölgesini gezmeye gelen Mansur Çeven de; “Kapadokya çok güzel bir yer. Herkesin gelmesi gereken bir yer. Tam mevsimi. Her yer yemyeşil. Tarih kokan bir yer” diye konuştu. Kapadokya bölgesini gezmek için Antalya’dan gelen öğrencilerden Kaan Kaygısız ve Tuna Eray ise; Kapadokya bölgesini gezmek için en uygun mevsim olduğunu söylediler. Öğrenciler; Kapadokya bölgesinin bu kadar yeşil olduğunu beklemediklerini de sözlerine ekledi. "Kapadokya muhteşem" diyen İtalyan turist Elena Pietro; “Kapadokya mükemmel bir yer. Havası ve doğası şahane. Burada doğal görünüm ve yeşillik iç içe. Kapadokya’nın en güzel günlerinden birini yaşıyoruz” dedi.

Profesyonel Turist Rehberi Güray Özcaş da; “Şu an Kapadokya Paşa Bağları’ndayız. Kapadokya dört mevsim turist çeken bir yer. Mayıs ayı Kapadokya’nın en yeşil olduğu ay. Kapadokya bölgesi dünyanın her yerinden yıllık 6 milyon turistin geldiği bir yer. Gelmek isteyenleri özellikle bu mevsimde davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

