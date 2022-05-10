Başkan Savran, mahallelerde incelemelere devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Savran, mahallelerde incelemelere devam ediyor

İHA

Başkan Savran, mahallelerde incelemelere devam ediyor

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye ekiplerinin gerçekleştirecekleri çeşitli altyapı ve üstyapı çalışmaları öncesinde sorunları yerinde tespit etmek amacıyla mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; mahalle ziyaretleri çerçevesinde son olarak 2000 Evler Mahallesi, Bekdik Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve Güzelyurt Mahallelerinde incelemelerde bulundu. Beraberinde Başkan Yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan ile birlikte gittiği mahallelerde vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Savran, kendisine iletilen sorunların çözümü için yerinde incelemelerde bulundu. Bekdik Mahallesi’ndeki incelemelerinde Mahalle Muhtarı Kenan Başarır ile de bir araya gelen Başkan Savran, mahallede gerçekleştirecekleri çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Gittiği tüm mahallelerde vatandaşların ve esnafların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Savran, verdikleri desteklerden dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Tüm belediye birimleriyle Nevşehir halkına hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydeden Savran; ”Mahalle muhtarlarımızdan, vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikayetleri yerinde görmek için bizzat saha da incelemelerde bulunuyoruz. Bu yıl geçtiğimiz yıl kırdığımız asfalt ve altyapı rekorunu daha da geçmek için çaba göstereceğiz. Bunun için tüm çalışma programımızı hazırladık. Büyük bir gayret ve özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi. Son olarak gittiği Bekdik Mahallesi’nden kendilerine gelen talepleri değerlendirerek en kısa sürede gerçekleştireceklerini açıklayan Savran sözlerini şöyle sürdürdü;
“Bekdik Mahallesinde muhtarımız bize dört tane ana problem söyledi. Bunlardan birincisi Kuba Cami karşısındaki mezarlık istinat duvarı. Normalde biz 2023 yılında mezarlıklarımızda peyzaj çalışması yapmayı düşünüyoruz. O dönemde yapmayı düşünüyorduk ama bunu biraz daha önceye alacağız. Burası yıllardır önemli bir problem. Bizim de bir özelliğimiz yıllardır yapılmayanları yapmak. İnşallah o istinat duvarı problemini çözeceğiz. İkincisi; ikinci etap arkasında bulunan dere yatağı problemi. O dere yatağının ıslah edilerek çevresinde güvenlik önlemlerinin alınması gerek. Bunu da gündemimize aldık. Su işleri veya belediye olarak bunu yapacağız. Üçüncüsü; pomza ocağına giden bir kadastro yolu var. Orayla ilgili de gerekli çalışmaları başlatacağız. Son olarak ise; sanayi çevre yolundaki OPET petrol istasyonundan İstiklal Ortaokulu’nu takip ederek TOKİ konutlarına bağlanan 557. Sokak var. Burası içinde planlamamızı yaptık. Altyapısını tamamladıktan sonra burayı da sıcak asfalt yapacağız. Bu çalışmaların hepsini bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bizim için her mahallemiz birbirine eşit. Tüm mahallelerimiz bizim için kıymetli."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşile bürünen Kapadokya havadan görüntülendi Kapadokya bu mevsim daha güzel
YEREL HABERLER Yeşile bürünen Kapadokya havadan ...
Milli Teknoloji hamlesine gençler katkıda bulunacak
YEREL HABERLER Milli Teknoloji hamlesine gençler katkıda bulunacak
Nevşehir'de bazı caddeler trafiğe kapatılıyor
YEREL HABERLER Nevşehir'de bazı caddeler trafiğe kapatılıyor
Ürgüp'te 'Höyükler, Bacalar, Atlar Diyarı Kapadokya' Resim Sergisi açılacak
YEREL HABERLER Ürgüp'te 'Höyükler, Bacalar, Atlar Diyarı Kapadokya' ...
Tarlada çalışan annelerin Anneler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Tarlada çalışan annelerin Anneler Günü kutlandı
Limonlar, tüf oymalı soğuk hava depolarında korunuyor
YEREL HABERLER Limonlar, tüf oymalı soğuk hava depolarında korunuyor
Soğuk hava deposunda 'Anneler Günü'
YEREL HABERLER Soğuk hava deposunda 'Anneler Günü'
Anneler çiçeklerle uçtu Nevşehir Rehberler Odası, Balona binen annelere çiçek vererek anneler gününü kutladı
YEREL HABERLER Anneler çiçeklerle uçtu Nevşehir Rehberler Odası, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.