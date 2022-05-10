Avukat Birsen Ülken: "Sosyal medya toplumun büyük bölümünü etkiliyor"

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler Programı tarafından Sosyal Medya Dersi çerçecevsinde öğrencilere yönelik seminer düzenledi.

Meslek Yüksek Okulu Kazakistan Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Dr. Ceren Baştemur Kaya, MYO Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Neşe Acar, Öğretim Görevlisi Rıza Günaydın, Nevşehir Barosu Stajyer Avukat Birsen Ülken ve öğrenciler katıldı.



"Sosyal medya toplumun büyük bölümünü etkiliyor"

Seminerde sosyal medyada kişilik hakları ihlalleri ve korunma yollarının hukuksal boyutu hakkında bir sunum gerçekleştiren Avukat Birsen Ülken, günümüzde sosyal medya araçlarının en etkili iletişim araçları haline gelerek toplumun büyük bölümünü etkilediğini, dolayısıyla beraberinde hukuki inceleme zaruretini de doğurduğunu belirtti. Görsel işitsel, her türlü yazılı, sözlü yayın ve imgeleri içeren sosyal medya araçlarının hem kamu hem de özel hukuku ilgilendiren birçok uyuşmazlık meydana getirdiğini vurgulayan Ülken, “Bu uyuşmazlıkların başında; bilinçsiz şekilde sosyal medya kullanımından kaynaklı olarak kişisel veriler ihlal edilmekte beraberinde de cezai yaptırımlar gündeme gelmektedir. Yine bilinçsiz şekilde sosyal medya kullanımından kaynaklı olarak telif hakları ihlal edilmekte ve bazı cezai ve hukuki yaptırımlar gündeme gelmektedir. Hakları ihlal edilen kimselere hukuk sistemimiz tarafından mali, hukuki ve cezai güvenceler getirilmiş ve hak ihlalleri önlenmek talep edilmiştir” diye konuştu.

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