Nevşehir'de parçalanmış bulunan cesetle ilgili 3 gözaltı  



Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de, 1 hafta önce boş araziden geçenler tarafından bulunan, parçalanmış erkek cesediyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Göre beldesi yakınlarındaki boş arazide 5 Mayıs'ta gezinti yapanlar, ceset parçası görünce polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, parçalanmış erkek cesedinin diğer parçalarla aynı yere gömüldüğü belirlendi. Otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürülen cesedin, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen ve haber alınmayan Ü.O.'ya ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis ekipleri, şüphe üzerine G.S., G.G. ve M.D.'yi gözaltına aldı. Cesetten alınan DNA örnekleriyle kimlik tespiti için inceleme ise devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-05-11 12:23:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.