Dünya genelinde faaliyet gösteren 'Tripadvisor' uygulaması tarafından yapılan araştırmada, 'dünyanın en sıra dışı oteli' Kapadokya’dan seçildi.

Milyonlarca kullanıcı tarafından yapılan yorumlar sonucunda yapılan değerlendirmeler sonrasında Kapadokya’da bulunan bir otel dünyanın en sıra dışı oteli seçildi. Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan Kayakapı Premium Caves Capadocia Oteli ilginç mimarisinin yanı sıra sunduğu hizmetler ile dünyanın en sıra dışı oteli seçildi. Ürgüp Kayakapı Mahallesi'nde bulunan Turizm Bakanlığı'ndan butik otel belgeli Kayakapı Premium Caves Capadocia, faaliyete başladığı 2013 yılından bu güne kadar birçok ödüle layık görüldü. Ürgüp ilçesi Kayakapı Mahallesi'nde bulunan tarihi ev ve konaklar yenilenerek Kapadokya turizmine kazandırıldı.

Kayakapı Premium Caves Capadocia Oteli Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Dinler, "Kayakapı bir ödül rekortmeni otel. Birinci ödülümüz dünyanın en iyi 6. oteli seçildi. Avrupa’nın en iyi 4. oteli, dünyanın en lüks 3. oteli seçildik. Bu kategoride yer alan tek Türk oteliyiz. Ayrıca Avrupa’da da en lüks 3. oteliz. Bunu sizinle paylaşırken gurur duyuyorum. Dünyanın en sıra dışı oteli seçildik. Umarım aldığımız bu ödüller Türkiye ve Kapadokya turizmine ve Ürgüp ilçemize faydalar sağlar" dedi.

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