Ekin uzunlar Nevşehir’de hayranlarıyla buluşacak

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Kendine has yorumuyla son dönemin en başarılı isimlerinden olan Ekin Uzunlar, 21 Mayıs Cumartesi akşamı TÜİK Meydanı’nda Nevşehirlilerle buluşacak.

Karadeniz müziğinin yeni yıldızı Ekin Uzunlar, Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan açık hava konserinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü akşam saat 20.00’da başlayacak olan konser TÜİK Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Konsere dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

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