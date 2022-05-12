Nevşehir’in Tarihi Mekânları Almanya’da 360 derece tanıtılacak

Nevşehir’in tarihi ve turistik mekânları Almanya’da 360 derecelik video ve fotoğraflarla tanıtılacak. Konuyla ilgili Nevşehir’in kardeş şehri Pforzheim kentinden gelen heyet bölgedeki çekimlerini sürdürüyor.

Almanya’nın Pforzheim Belediyesi Nevşehir’in de aralarında bulunduğu kardeş şehirlerinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla yeni bir proje başlattı. Proje çerçevesinde Pforzheim kentinin farklı ülkelerdeki kardeş şehirlerinin tarihi ve turistik mekânlarından çekilen 360 derecelik fotoğraf ve videolar Ekim ayı sonundan itibaren Almanya’da sergilenecek. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen Alman Sanatçı Janusz Czech ve Sanal Çalışmalar Uzmanı Matthias Lüben, Nevşehir’de bulunan Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi’nde çekimler yaptı.

Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü personelleri eşliğinde çekimlerini sürdüren heyet Nevşehir Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli ve Furkan Feralan’a da bir ziyaret gerçekleştirdi.

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