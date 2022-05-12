NEVÜ’de Akademik Yazma Becerileri eğitimi verildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Genç Ofis tarafından NEVÜ’de öğrenim gören öğrencilere yönelik 'Akademik Yazma Becerileri' eğitimi verildi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Tahiroğlu konuşmacı olarak katıldı. Akademik dilin kullanıldığı metinler oluşturmanın belirli kuralları bilmeyi ve bunları uygulamayı zorunlu kıldığını belirten Doç. Dr. Mustafa Tahiroğlu, akademik yazı türleri ve ana hatlarıyla temel bölümleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

APA yazım stili ve alıntılama kurallarına uygun örnekler veren Doç. Dr. Mustafa Tahiroğlu, akademik yazımın en önemli konuları arasında yer alan etik ihlaller ve intihal kavramlarının tanımlarını yaptı.

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