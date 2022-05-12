Nevşehir Belediye Başkanı Savran: “Çağla yemedik ki ağzımız kamaşsın”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Belediye Başkanı Savran: “Çağla yemedik ki ağzımız kamaşsın”

İHA

Nevşehir Belediye Başkanı Savran: “Çağla yemedik ki ağzımız kamaşsın”

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, geçtiğimiz gün belediyenin yaptığı GES ihalesi ile ilgili açıklamada bulunan İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay’a “Çağla yemedik ki, ağzımız kamaşsın” yanıtını verdi.
Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay’ın belediye hakkındaki iddialarına düzenlediği basın toplantısı ile yanıt verdi. 'Şeffaf belediyecilik' anlayışında olduklarını söyleyen Savran, ihalenin yasalara uygun şekilde yapıldığını ve sonuç olarak da iptal edildiğini belirterek, "2 gün önce İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay’ın benim başkan olduğum dönemle ilgili iddiaları vardı. Onlara bir cevap vermek amacıyla buradayız. Ömer Ay basın toplantısında belediyemizle ilgili bir takım iddialarda bulundu. Bu iddiaların da belirli bir dayanağı olmadığını, yanlış bilgilerden kaynaklandığını kendisine de ifade etme amacıyla buradayız. Öncelikle şunu söylemek lazım, bir şehirde bir siyasi partinin il başkanlığını yapan birisi bu işi layıkıyla yaptığını iddia ediyorsa kendisine gelen bilgileri ilk önce değerlendirmeli, doğruluğunu araştırmalı ve ondan sonra kamuoyuna açıklaması gerekir. Ay, yapılan bu ihalenin belli bir bedel karşılığında bir firmaya verildiğini iddia etti. Hatta daha düşük bir bedelle yapılabileceğini iddia etti. Yapılan bu ihale ile de belediyenin ve kamuoyunun zarara uğratıldığını söyledi. 15 aylık dönemde milyonlarca ihale yaptık. Bizim ekibimizin Allah’a şükür Şubat 2020'den bu yana yapılan ne kadar ihale varsa hepsi kamuoyuna açıktır, gelsin incelesin” ifadelerini kullandı.
Kendisinden önceki dönemde belediye başkanlığı yapan Rasim Arı hakkında da ortaya atılan iddialara cevap veren Başkan Savran, “Benden önceki belediye başkanının, belediye başkanı olduktan sonra bir takım faaliyetler sonucu geçmiş dönemde belediye başkanlığı yapan Hasan Ünver hakkında valiliğe ve savcılığa bir takım şikayetlerde bulunduğu ve bunun için istifaya zorlandığı iddiası var. O iddia da başından beri geçersizdi. Çünkü Hasan Ünver dönemi ile ilgili soruşturma 2018 yılının kasım ayında müfettişlerce başlatılmış olup, halen yargı aşamasındadır. Bir belediye başkanı, hakim, savcı, müfettiş değildir. Ancak doğrunun yanında olmaya mecburdur. Sadece Hasan Ünver değil, her hangi biri devleti zarara uğrattıysa ve bu yargı kanalıyla ispatlanır ve ceza alırsa işin peşini bırakmayacağız. İlgililerin ne ceza alması gerekiyorsa onun için de mücadele edeceğimizi buradan ilan ediyorum. Eğer bunun için beni istifaya zorlayacaklarsa buyursun beni de zorlasınlar. Kimsenin bu memlekete hizmet eden dürüst insanlara kimsenin iftira etmeye hakkı yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir’de Hafızlık ve Kuran-ı Kerim okuma yarışmaları düzenlendi
YEREL HABERLER Nevşehir’de Hafızlık ve Kuran-ı Kerim okuma ...
Engelliler ‘Daha temiz bir Kapadokya’ için çöp topladı
YEREL HABERLER Engelliler ‘Daha temiz bir Kapadokya’ için çöp ...
Kozaklı'ya kent meydanı yapılacak
YEREL HABERLER Kozaklı'ya kent meydanı yapılacak
Havacılık Sohbetleri’nin konuğu Luis Felipe de Oliveira oldu
YEREL HABERLER Havacılık Sohbetleri’nin konuğu Luis Felipe de ...
NEVÜ’de Kişisel ve Karma Resim Sergisi açıldı
YEREL HABERLER NEVÜ’de Kişisel ve Karma Resim Sergisi açıldı
NEVÜ’de Akademik Yazma Becerileri eğitimi verildi
YEREL HABERLER NEVÜ’de Akademik Yazma Becerileri eğitimi verildi
Nevşehir’in Tarihi Mekânları Almanya’da 360 derece tanıtılacak
YEREL HABERLER Nevşehir’in Tarihi Mekânları Almanya’da 360 derece ...
Ekin uzunlar Nevşehir’de hayranlarıyla buluşacak
YEREL HABERLER Ekin uzunlar Nevşehir’de hayranlarıyla buluşacak
Cezaevi personeline yangın eğitimi verildi
YEREL HABERLER Cezaevi personeline yangın eğitimi verildi
Nevşehir’den çaldılar, Kayseri’de yakalandılar
YEREL HABERLER Nevşehir’den çaldılar, Kayseri’de yakalandılar
KAPEM'de yeni dönem kayıtlar başladı
YEREL HABERLER KAPEM'de yeni dönem kayıtlar başladı
Kapadokya’dan 40 bin yolcu uçtu
YEREL HABERLER Kapadokya’dan 40 bin yolcu uçtu
NEVÜ'de Japon Tapınakları Ve Japon Festivali Minyatürleri sergileniyor
YEREL HABERLER NEVÜ'de Japon Tapınakları Ve Japon Festivali ...
NEVÜ’de “Alışveriş Bağımlılığı” semineri düzenlendi
YEREL HABERLER NEVÜ’de “Alışveriş Bağımlılığı” semineri düzenlendi
Nevşehir’de hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Nevşehir Belediyesinde Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesinde Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı ...
KÜN'de Mustafapaşa bilgilendirme seminerlerinin ikincisi düzenlendi
YEREL HABERLER KÜN'de Mustafapaşa bilgilendirme seminerlerinin ...
Dünyanın ‘en sıra dışı’ oteli Kapadokya'dan seçildi
YEREL HABERLER Dünyanın ‘en sıra dışı’ oteli Kapadokya'dan seçildi
Nevşehir'de parçalanmış bulunan cesetle ilgili 3 gözaltı  
YEREL HABERLER Nevşehir'de parçalanmış bulunan cesetle ilgili 3 ...
Nevşehir’deki vahşetin sırrı çözülüyor
YEREL HABERLER Nevşehir’deki vahşetin sırrı çözülüyor
Üstyapı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Üstyapı çalışmaları başladı
Avukat Birsen Ülken: "Sosyal medya toplumun büyük bölümünü etkiliyor"
YEREL HABERLER Avukat Birsen Ülken: "Sosyal medya toplumun büyük ...
Genç sporcular finalde
YEREL HABERLER Genç sporcular finalde
Yüzücüler Kayseri’den Madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Yüzücüler Kayseri’den Madalyalarla döndü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.