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Kapadokya’yı gezen öğrenciler: “Peribacalarına dokunmak çok güzeldi” Karadenizli öğrenciler Kapadokya’yı gezdi

İHA

Kapadokya’yı gezen öğrenciler: “Peribacalarına dokunmak çok güzeldi” Karadenizli öğrenciler Kapadokya’yı gezdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Gönül Köprüsü Projesi' çerçevesinde Karadeniz de yaşayan öğrenciler Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik mekânlarını gezdi.
Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesinin kardeş okulu olan Ordu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Kapadokya’yı gezdi. Gönül Köprüsü Projesi çerçevesinde Kapadokya’ya gelen 40 öğrenci, Nevşehirli öğrenciler tarafından evlerinde misafir edildi. Hem Kapadokya’nın tarihi ve turistik yerlerini gezen öğrenciler hem de misafir oldukları ailelerin kültürel değerlerini öğrendiler.

"Burada yaşamayı düşünebilirim"
Ordu Sosyal Bilimler Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Kardelen Nazlı Duran; “Daha önce Kapadokya’ya hiç gelmedim. Burada temenni tepesine çıktık. Çok güzeldi, çok şaşırdım. Ordu’da yeşillik alan çok fazla. Burada daha çok taş ve toprak gördük. Ben burayı çok sevdim belki ileride yaşamayı bile düşünebilirim” dedi.

"Peribacalarına dokunmak çok güzeldi"
Nevşehir’e ilk defa geldiğini söyleyen Ordu Sosyal Bilimler Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Havva Nur Uslu; “Kapadokya gezilip görülmesi gereken bir yer. Eve gittiğimde çevreme ve aileme anlatacağımı düşünüyorum. Görülmesi gereken tarihi bir yer. Peribacaları çok hoşuma gitti. Kapadokya’yı derslerimizde akıllı tahtada görüyorduk. Buraya gelip görmek, onlara dokunmak çok güzeldi" ifadelerini kullandı. Proje hakkında bilgi veren Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Muhammed Orçin; “Kardeş okul projesi çerçevesinde Ordu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerini Kapadokya’da misafir ediyoruz. Ordu’dan gelen 40 öğrenci bizim öğrencilerimizin evlerinde misafir olarak kalıyorlar. Öğrencilerimize üç günlük program çerçevesinde, bölgemizin tarihi turistik yerlerini ve kültürel değerlerini tanıtıyoruz” diye konuştu.
Kardeş okul projesi çerçevesinde öğrencilere Nevşehir’i gezdiklerini söyleyen Ordu Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Nuri Bahtiyar; “Kapadokya bölgesine düzenlediğimiz bu gezi ile öğrencilerimiz birbirleri ile kaynaştılar. Bölgenin turistik yerlerini gezdiler. Çok önemli kazanımlar elde ettiler. Nevşehir’in kültürünü öğrenme noktasında bir kazanımları oldu” dedi.

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