NEVÜ Öğretim Üyeleri Müzikli Söyleşi gerçekleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NEVÜ Öğretim Üyeleri Müzikli Söyleşi gerçekleştirdi

İHA

NEVÜ Öğretim Üyeleri Müzikli Söyleşi gerçekleştirdi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri, Avrupa Mesleki Çalışma Becerileri çerçevesinde Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi’nde “Müzikli Söyleşi” etkinliği düzenledi.
Etkinliğe; NEVÜ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emin Erdem Kaya, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem Kılınçer, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Görkem Kumtepe, Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Kemal Yılmaz, müzik bölümü öğretmen ve öğrencileri katıldı.
Söyleşilerin ilkini Doç. Dr. Emin Erdem Kaya gerçekleştirdi. Akademik düzeyde müzik eğitimi veren kurumların misyonları ve eğitim programları ile viyolonsel eğitimi üzerine önemli bilgiler aktaran Doç. Dr. Emin Erdem Kaya, öğrencilerin akademik kariyerlerini nasıl planlamaları gerektiği ile ilgili tecrübelerini paylaştı. Söyleşi sonunda küçük bir konser de veren Doç. Dr. Emin Erdem Kaya’ya Müdür Kemal Yılmaz tarafından plaket takdim edildi.
Söyleşilerin ikinci gününde Doç. Dr. Özlem Kılınçer kariyer nedir, kariyer hedeflerinin belirlenmesinin önemi ve bu süreçte nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ilgili; Dr. Görkem Kumtepe ise çalgı eğitimi özelinde çalgı çalışma prensipleri, dijital okuryazarlık ile müzik eğitimi ilişkisi ve yapılan çalışmaların konsere dönüşmesi süreciyle ilgili birer sunum yaptı. Söyleşi sonunda küçük bir konser veren Kılınçer ve Kumtepe’ye Müdür Kemal Yılmaz tarafından plaket verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altyapı yenileme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Altyapı yenileme çalışmaları başladı
Kapadokya’yı gezen öğrenciler: “Peribacalarına dokunmak çok güzeldi” Karadenizli öğrenciler Kapadokya’yı gezdi
YEREL HABERLER Kapadokya’yı gezen öğrenciler: “Peribacalarına ...
Nevşehir’de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
Nevşehir Belediye Başkanı Savran: “Çağla yemedik ki ağzımız kamaşsın”
YEREL HABERLER Nevşehir Belediye Başkanı Savran: “Çağla yemedik ki ...
Nevşehir’de Hafızlık ve Kuran-ı Kerim okuma yarışmaları düzenlendi
YEREL HABERLER Nevşehir’de Hafızlık ve Kuran-ı Kerim okuma ...
Engelliler ‘Daha temiz bir Kapadokya’ için çöp topladı
YEREL HABERLER Engelliler ‘Daha temiz bir Kapadokya’ için çöp ...
Kozaklı'ya kent meydanı yapılacak
YEREL HABERLER Kozaklı'ya kent meydanı yapılacak
Havacılık Sohbetleri’nin konuğu Luis Felipe de Oliveira oldu
YEREL HABERLER Havacılık Sohbetleri’nin konuğu Luis Felipe de ...
NEVÜ’de Kişisel ve Karma Resim Sergisi açıldı
YEREL HABERLER NEVÜ’de Kişisel ve Karma Resim Sergisi açıldı
NEVÜ’de Akademik Yazma Becerileri eğitimi verildi
YEREL HABERLER NEVÜ’de Akademik Yazma Becerileri eğitimi verildi
Nevşehir’in Tarihi Mekânları Almanya’da 360 derece tanıtılacak
YEREL HABERLER Nevşehir’in Tarihi Mekânları Almanya’da 360 derece ...
Ekin uzunlar Nevşehir’de hayranlarıyla buluşacak
YEREL HABERLER Ekin uzunlar Nevşehir’de hayranlarıyla buluşacak
Cezaevi personeline yangın eğitimi verildi
YEREL HABERLER Cezaevi personeline yangın eğitimi verildi
Nevşehir’den çaldılar, Kayseri’de yakalandılar
YEREL HABERLER Nevşehir’den çaldılar, Kayseri’de yakalandılar
KAPEM'de yeni dönem kayıtlar başladı
YEREL HABERLER KAPEM'de yeni dönem kayıtlar başladı
Kapadokya’dan 40 bin yolcu uçtu
YEREL HABERLER Kapadokya’dan 40 bin yolcu uçtu
NEVÜ'de Japon Tapınakları Ve Japon Festivali Minyatürleri sergileniyor
YEREL HABERLER NEVÜ'de Japon Tapınakları Ve Japon Festivali ...
NEVÜ’de “Alışveriş Bağımlılığı” semineri düzenlendi
YEREL HABERLER NEVÜ’de “Alışveriş Bağımlılığı” semineri düzenlendi
Nevşehir’de hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Nevşehir Belediyesinde Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesinde Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı ...
KÜN'de Mustafapaşa bilgilendirme seminerlerinin ikincisi düzenlendi
YEREL HABERLER KÜN'de Mustafapaşa bilgilendirme seminerlerinin ...
Dünyanın ‘en sıra dışı’ oteli Kapadokya'dan seçildi
YEREL HABERLER Dünyanın ‘en sıra dışı’ oteli Kapadokya'dan seçildi
Nevşehir'de parçalanmış bulunan cesetle ilgili 3 gözaltı  
YEREL HABERLER Nevşehir'de parçalanmış bulunan cesetle ilgili 3 ...
Nevşehir’deki vahşetin sırrı çözülüyor
YEREL HABERLER Nevşehir’deki vahşetin sırrı çözülüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.