Deneyap Teknoloji Atölyesi için 409 genç müracaat etti

Cumhurbaşkanlığının İcraat Programı çerçevesinde, 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına yönelik olarak, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliği ile kurulan Deneyap atölyesi Nevşehir’de hayata geçirildi.

Deneyap Türkiye’nin temel amacının, Türkiye’nin kalkınması için Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturacak teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek olduğunu söyleyen, Nevşehir İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Yusuf Şahin yaptığı açıklamada; “Bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençlerimizin, yeterli imkânlar ve doğru yönlendirme ile çok büyük işler başarabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Türkiye’de, geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri olabilecek gençlerimizin bulunduğunu biliyoruz. Onları ülkemizin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda desteklemek üzere Nevşehir’de Deneyap Teknoloji Atölyesini hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

Nevşehir’de kurulacak Deneyap Teknoloji Atölyesi için bugüne kadar 409 başvuru yapıldığını belirten Şahin, yarının Selçuk Bayraktar’larını, Aziz Sancar’larını, geleceğin teknoloji yıldızlarını başvuru yapmaya davet ediyoruz dedi.

Deneyap Teknolojisi için son başvuru tarihi 31 Mayıs olduğunu da söyleyen Şahin, başvurmak isteyen gençlerin https://deneyapturkiye.org lingi üzerinden başvurmalarını istedi.

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