Rektör Aktekin 'Üniversite Tanıtım Fuarı'nı ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Aktekin 'Üniversite Tanıtım Fuarı'nı ziyaret etti

İHA

Rektör Aktekin 'Üniversite Tanıtım Fuarı'nı ziyaret etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, devlet ve vakıf üniversitelerinin katılımlarıyla düzenlenen ‘Üniversite Tanıtım Fuarı’nı ziyaret etti. Rektör Aktekin ayrıca öğrencilerle söyleşi programında bir araya geldi.
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü işbirliğinde Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü fuar alanında düzenlenen “Üniversite Tanıtım Fuarı”nı ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaretlerinde Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer ve Kolej Müdürü Kadri Güvenç karşıladı. Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, ‘Üniversite Tanıtım Fuarı’ çerçevesinde düzenlene program dahilinde fuarı ziyarete gelen Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi ve Diriliş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle konferans salonunda söyleşide buluştu. Kendi öğrencilik ve kariyer hayatından örnekler veren Rektör Aktekin, öğrencilere hayatları boyunca başarılı birer öğrenci ve birey olmaları yönünde derslerin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilenerek entelektüel bir birim kazanmalarının önemine değindi. Rektör Aktekin ayrıca üniversite ve üniversitenin eğitim öğretim olanakları, kampüs yaşamı ve sosyal etkinlikler hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Aktekin, Üniversite Tanıtım Stantlarını Ziyaret Etti
Söyleşi programı sonrasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve 25 farklı vakıf üniversitesinin katılarak tanıtım stantları açtığı fuar alanını gezen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, görevlilerden tanıtıma yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gülşehir’e 100 bin ‘gül fidanı’ dikilecek Gülşehir cazibe merkezi olacak
YEREL HABERLER Gülşehir’e 100 bin ‘gül fidanı’ dikilecek Gülşehir ...
Özel insanlar Eğitim Merkezi’nde Engelliler Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Özel insanlar Eğitim Merkezi’nde Engelliler Haftası ...
NEVÜ’de ‘Kapadokya’nın Mitleri ve Gerçekleri’ konulu konferans düzenlendi
YEREL HABERLER NEVÜ’de ‘Kapadokya’nın Mitleri ve Gerçekleri’ konulu ...
NEVÜ’lü Öğrenciler Hacı Bektaş Veli Dergâhını ziyaret etti
YEREL HABERLER NEVÜ’lü Öğrenciler Hacı Bektaş Veli Dergâhını ziyaret ...
Engelli bireyler gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Engelli bireyler gönüllerince eğlendi
NEVÜ’de Hemşirelik Haftası kutlandı
YEREL HABERLER NEVÜ’de Hemşirelik Haftası kutlandı
Deneyap Teknoloji Atölyesi için 409 genç müracaat etti
YEREL HABERLER Deneyap Teknoloji Atölyesi için 409 genç müracaat ...
Prof. Dr. Akın: “Doğal Mirası tehdit eden afetlere hazırlıklı olmalıyız”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Akın: “Doğal Mirası tehdit eden afetlere ...
Kapadokya 'Bir Başka Kapadokya' etkinliğine ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Kapadokya 'Bir Başka Kapadokya' etkinliğine ev ...
Nevşehir Devlet Hastanesinde Hemşireler haftası kutlandı
YEREL HABERLER Nevşehir Devlet Hastanesinde Hemşireler haftası ...
Altyapı yenileme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Altyapı yenileme çalışmaları başladı
NEVÜ Öğretim Üyeleri Müzikli Söyleşi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER NEVÜ Öğretim Üyeleri Müzikli Söyleşi gerçekleştirdi
Kapadokya’yı gezen öğrenciler: “Peribacalarına dokunmak çok güzeldi” Karadenizli öğrenciler Kapadokya’yı gezdi
YEREL HABERLER Kapadokya’yı gezen öğrenciler: “Peribacalarına ...
Nevşehir’de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
Nevşehir Belediye Başkanı Savran: “Çağla yemedik ki ağzımız kamaşsın”
YEREL HABERLER Nevşehir Belediye Başkanı Savran: “Çağla yemedik ki ...
Nevşehir’de Hafızlık ve Kuran-ı Kerim okuma yarışmaları düzenlendi
YEREL HABERLER Nevşehir’de Hafızlık ve Kuran-ı Kerim okuma ...
Engelliler ‘Daha temiz bir Kapadokya’ için çöp topladı
YEREL HABERLER Engelliler ‘Daha temiz bir Kapadokya’ için çöp ...
Kozaklı'ya kent meydanı yapılacak
YEREL HABERLER Kozaklı'ya kent meydanı yapılacak
Havacılık Sohbetleri’nin konuğu Luis Felipe de Oliveira oldu
YEREL HABERLER Havacılık Sohbetleri’nin konuğu Luis Felipe de ...
NEVÜ’de Kişisel ve Karma Resim Sergisi açıldı
YEREL HABERLER NEVÜ’de Kişisel ve Karma Resim Sergisi açıldı
NEVÜ’de Akademik Yazma Becerileri eğitimi verildi
YEREL HABERLER NEVÜ’de Akademik Yazma Becerileri eğitimi verildi
Nevşehir’in Tarihi Mekânları Almanya’da 360 derece tanıtılacak
YEREL HABERLER Nevşehir’in Tarihi Mekânları Almanya’da 360 derece ...
Ekin uzunlar Nevşehir’de hayranlarıyla buluşacak
YEREL HABERLER Ekin uzunlar Nevşehir’de hayranlarıyla buluşacak
Cezaevi personeline yangın eğitimi verildi
YEREL HABERLER Cezaevi personeline yangın eğitimi verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.