NEVÜ’de ‘Kapadokya’nın Mitleri ve Gerçekleri’ konulu konferans düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Turizm Araştırmaları Enstitüsü tarafından, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Katı Yer Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tahsin Attila Çiner’in konuşmacı olarak katıldığı “Kapadokya'nın Jeomorfolojik Oluşumu: Mitler ve Gerçekler" konulu konferans düzenlendi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferansa NEVÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ömer Çoban, Dr. Gaye Deniz, Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm MYO Müdürü Doç. Dr. Serdar Vural Uygun, Nevşehir Turizm Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Ali Dede Coşkuner, sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Tahsin Atilla Çiner, Kapadokya bölgesiyle uzun yıllardır ilgilendiğini, o nedenle bölgenin jeolojisi ve jeomorfolojisiyle ilgili birçok çalışma yaptığını belirterek, “Yıllardır buraya gelip giderim, mağara ev alıp yerleşenlerdenim bende, hatta burada bir dönem Fransızca rehberliği de yaptım. Rehberler tarafından devamlı olarak Erciyes dağından çıkan küllerin bu yer şekillerini oluşturduğu gibi yanlış bilgiler veriliyor. Benim de çıkış noktam burası oldu. Amaçlarımdan biri Kapadokya gibi ülkenin çok önemli bir turizm bölgesinde rehberlerin yanlış bilgi vermemeleri. Dolayısıyla bu bilginin üniversite seviyesinde aktarılabilmesi lazım. Biz akademisyenlerin de önemli görevi bu” diye konuştu.

Konferansta Kapadokya’nın jeolojisi ve jeomorfolojisi başlıklı bir sunum yapan Prof. Dr. Tahsin Atilla Çiner, volkanizmanın gelişimi ve evreleri, yer şekillerinin (peribacalarının) oluşumu, peribacalarının aşınma hızları, Kızılırmak eski nehir depoları (Avanos’taki Kızılırmak sekileri), buzullar (Erciyes, Aladağlar) konularında bilgiler verdi. Kapadokya volkanizmasının bundan yaklaşık 11 milyon yıl önce oluşmaya başladığını belirten Prof. Dr. Tahsin Atilla Çiner, Kapadokya bölgesinde, biri Acıgöl diğeri Derinkuyu mevkiinde olmak üzere iki tane kaldera bulunduğunu ve bu kalderaların günümüzde hala aşındığını ifade etti.

Konferansın son bölümünde Prof. Dr. Tahsin Atilla Çiner katılımcıların sorularını yanıtladı. Ardından NEVÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın konferansa verdiği katkılardan dolayı Prof. Dr. Tahsin Atilla Çiner’e teşekkür ederek plaket sunumunda bulundu.

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