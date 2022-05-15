Nevşehir´de sağanak etkili oldu

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´de akşam saatlerinde başlayan sağanak kent genelinde etkili olurken, bazı bölgelerde mahsur kalan sürücüler iş makineleri ile kurtarıldı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur kent genelinde etkisini artırdı. Yağmur nedeniyle yollar suyla kaplandı. Yağmur bazı bölgelerde sele neden olurken, araçlarında mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı. Nar kasabasında da Öz mevkinde sele yakalanan vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Vatandaşların imdadına iş makinesi yetişti. Belediye ekipleri su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-05-15 22:24:31



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