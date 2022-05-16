Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Kapadokya'da



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR(DHA) Almanya'nın Tübingen kentinden 9 Mayıs´ta yola çıkan Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, 1 gün mola verdikleri Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinden Ürdün'e uğurlandı.

Almanya'nın Tübingen kentinden yola çıkan Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Kapadokya bölgesine ulaştı. 1 gün Kapadokya'da mola veren ralliciler, bölgeyi gezdi. 1 günlük molanın ardından ralliciler, Ürdün'e gitmek üzere yola çıktı. Rallicileri uğurlayan Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, "16´ncısı düzenlenen bu ralliye pandemi döneminde ara verilmişti. Yeniden yabancı misafirlerimizi ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Bu etkinlikte bir yarıştan ziyade kültürler arası işbirliği var. Doğuyu batıya, batıyı doğuya bağlayan yer burası Anadolu'dayız ve kendilerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Ralli organizatörü Nadir Serin ise "Almanya'da yola çıkıp Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan'dan geçerek Türkiye'ye geldik. Aramızda Türkiye'ye ilk defa gelenler var. Kapadokya'yı herkes biliyordur ama fotoğraftan değil de birebir çıplak gözle görmek daha çok hoşlarına gitmiştir. 16'ncısını yaptığımız bu rallide gelenek olarak araçları bitiş noktasına bağışlıyoruz. Sosyal proje kapsamında araçları Ürdün'deki Suriyeli mültecilere bağışlayıp uçakla geri döneceğiz. Biraz masraflı belki ama bu işin zevki ve tadı da burada" ifadelerini kullandı. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Avrupa'dan Ürgüp'e gelen arabalardan genel ve detay görüntü

-Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı'nın açıklaması

-Orginazasyon sorumlusu Nadir Serin'in açıklaması

-Ürgüp Üç Güzeller'e konvoy halinde gelişlerinden genel görüntü

-Üç Güzeller'i ziyarete gelen turistler üstü açık otomobile binmelerinden genel görüntü

DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-05-16 14:11:13



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