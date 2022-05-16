Kapadokya'yı gezerken sakatlanan turisti AFAD ekipleri kurtardı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Nevşehir'de Kapadokya bölgesini gezerken sakatlanan yerli turistin imdadına AFAD ekipleri yetişti.



Kapadokya bölgesinde grup arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşe çıkan yerli turist Merve Ağırbaşlı yürüyüş sırasında sakatlandı. Ayağı burkularak yürüyemez duruma gelen Merve Ağırbaşlı'nın arkadaşları AFAD ekiplerinden yardım istedi.



Olay yerine kısa sürede ulaşan AFAD ekipleri, sakatlanan Ağırbaşlıyı bulunduğu yerden sedyeyle kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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