Kapadokya'da vadi yürüyüşü yaparken yaralanan kadın kurtarıldı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, vadi yürüyüşü yaparken ayağı burkulan Merve Ağırbaşlı, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Tatil için Kapadokya bölgesine yerli tuist kafilesiyle gelen Merve Ağırbaşlı'nın, Çavuşin köyündeki Cinnes Vadisi'nde doğa yürüyüşü sırasında ayağı burkuldu. Ağırbaşlı'nın yürüyememesi üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, Ağırbaşlı'yı sedyeyle yaklaşık 1 kilometre taşıyarak, ambulansa bindirdi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-05-16 18:13:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.