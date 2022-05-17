Mersinli öğrencilere Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tanıtıldı

Mersin’in Mut ilçesinde bulunan Şehit Emin Çelik Anadolu Lisesi öğrencileri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi(NEVÜ)’yü ziyaret etti. Öğrencilere NEVÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKMER) personelleri tarafından üniversite tanıtımı yapıldı.



Ziyaret sırasında öğrencilerle karşılaşan NEVÜ Rektörü Pof. Dr. Semih Aktekin onlarla bir süre sohbet etti. Rektör Aktekin öğrencilere üniversite ve üniversite tercihinin önemi hakkında bilgi verdi. NÜKMER Müdürü Doç. Dr. Zehra Turan ise üniversitenin sahip olduğu sosyal ve kültürel imkânlar hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Daha sonra üniversitenin merkez yerleşke içerisinde yer alan Kongre ve Kültür Merkezi, Eğitim Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi gezdirilen öğrencilere üniversitenin bölüm ve programları, derslikleri, sosyal tesisleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Son olarak Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve NÜKMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. M. Toprak Keskin öğrencilere Spor Bilimleri Fakültesi ve üniversitenin Spor Merkezi imkânları hakkında bilgi verdi.

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