Ertuğrul Gazi Caddesi’nde İçme Suyu Hattı yenileniyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Cevher Dudayev Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi’nin içme suyu altyapısı tamamen yenileniyor. Yeni nesil polietilen borularla güçlendirilen altyapı sayesinde eski içme suyu borularındaki arızalardan kaynaklanan su kesintileri son bulacak.



Nevşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta Cevher Dudayev Mahallesi’nde başlatılan altyapı yenileme ve üstyapı çalışmaları sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince parke taşlarla kaplı yolu sökülen Ertuğrul Gazi Caddesi’nde Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince altyapı güçlendiriliyor. Çok sayıda konutun bulunduğu caddenin içme suyu hattını yeni nesil polietilen borularla değiştiren belediye ekipleri abone bağlantılarını da yeniliyor. İçme suyu hattı yenileme çalışmalarının önemli bir bölümünü tamamlayan ekipler hafta sonuna kadar bölgede ilk kez yağmur suyu hatlarını da döşeyecek. Bu sayede özellikle sağanak yağışlarda bu bölgede geçtiğimiz yıllarda yaşanan yollardaki su birikintilerini ve su baskını riskini ortadan kaldıracak olan Nevşehir Belediyesi ardından üstyapı çalışmalarına başlayacak.

Fen İşleri Müdürlüğünce yaya kaldırımları yenilenecek olan Ertuğrul Gazi Caddesi ardından sıcak asfalt ile kaplanacak.

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