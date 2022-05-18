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Nevşehir’de 17 milyar liralık 12 proje için protokol imzalandı Nevşehir Valisi Becel: “İşe göre ödenek isteme dönemindeyiz”

İHA

Nevşehir’de 17 milyar liralık 12 proje için protokol imzalandı Nevşehir Valisi Becel: “İşe göre ödenek isteme dönemindeyiz”

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Nevşehir Valiliği arasında 17 milyar liralık 12 proje için protokol imzalandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yürütülen ve Nevşehir’de sermaye transferi yoluyla desteklenmesi planlanan projelerin protokolü, Kapadokya Alan Başkanlığı'nda düzenlenen programla imzalandı. Protokol imza törenine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin’in yanı sıra Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, ilçe kaymakamları ve daire müdürleri katıldı. İmzalanan protokol çerçevesinde Nevşehir’e 2022 yılı içerisinde onaylanan 12 adet proje için 17 milyar 41 milyon lira tahsis edilecek.
Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, "KOP tarafından bugüne kadar çeşitli projeler için Nevşehir’imize 91 milyon destek sağlandı. 2022 yılında ise bu destek 17 milyon lira. Hayırlı olsun" dedi.
Vali İnci Sezer Becel de, kabul edilen projelerin Nevşehir’e büyük katkılar sağlayacağını ifade ederek, “Valiliğimiz öncülüğünde sunmuş olduğumuz projelerden 12 tanesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayı ile kabul edildi ve önümüzdeki günlerde çalışmaları başlayacak. KOP idaremizin özellikle görev alanını düşündüğümüz zaman Karaman’dan Yozgat’a kadar uzaman coğrafyada görev yapan KOP idaremizi kutlamak ve teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Becel, "Gelen ödeneklere göre iş yapmaktan ziyade, işe göre ödenek isteme dönemindeyiz. Yeni yönetim anlayışı bu” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yürütülen Nevşehir’de sermaye transferi yoluyla desteklenmesi planlanan projelerin protokol imzaları atıldı. İmzalanan protokoller ile Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı için 12 milyon 640 bin lira, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı için 33 milyon lira, KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi için 4 milyon 731 bin lira, KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi için 1 milyon 600 bin lira ve Mustafapaşa Turizm Uygulamaları Projesi için de 170 milyon lira olmak üzere toplam 12 proje için 17 milyon 41 bin lira ödenek tahsis edilecek.

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