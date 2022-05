Ünver: "Şu ana kadar hakim karşısına çıkmadım”

Nevşehir Eski Belediye Başkanı Hasan Ünver düzenlediği basın toplantısında kendisine ve görev yaptığı süre içerisindeki çalışmalarına yönelik eleştirilere cevap verdi.



Nevşehir Belediye Başkanı Ünver, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Belediye başkanı seçildiği günden bugüne kadar hakim karşısında ifade vermediğini söyleyen Ünver, "Biliyorsunuz bir süredir siyasetten ve basın mensupları arkadaşlarımdan uzak kaldım. Bu süre zarfında hakkımda yapılan dedikodulardan da haberdarım. Bu şehirde yaşamadığımı bile iddia edenler oldu. Oysaki belediye başkanlığından ayrıldığım günden bu yana bu şehirden hiç ayrılmadım. Burada yaşıyorum ve evim burada. Ve bu şehri çok seviyorum. Bu dedikodular bugünün meselesi değil. Bunları 2004 yılında göreve seçildiğim günden bu yana hep yaptılar. Asfalt yaptım, asfalt şantiyesini boşalttı dediler. Parke döşedim. Parke şantiyesine ortak ettiler. Kaldırım boyadım, boya fabrikasına ortak ettiler. Çünkü Hasan Ünver çalışmadı, Nevşehir'in talihini değiştirmedi diyen bir Allah'ın kulu çıkmadı. Birkaç şehirde matbaa kurduğumu söyleyenler oldu. Bunların hepsine gülüp geçtim. Her seçimden sonra bunları kat kat artırarak yaptılar. 2009 seçimlerinde aday olmayacağımı bile söylediler. İlk seçime oranla oyumu artırarak yeniden seçildim. Üçüncü seçimimde yine kesinlikle aday olmayacağımı söylediler. O zamanda bu söylentiler ayyuka çıktı. Bunca sene belediye başkanlığı yapıp birilerinin menfaatine dokunmuş olabilirsiniz. Onlar dedikodu yaptılar ben Türkiye'nin en modern pazaryerini yaptım. Onlar dedikodu yaptılar ben hal yaptım. Onlar dedikodu yaptılar 30 senedir imar tadilatını veremedikleri, tarla, arsa görünen galerilerin ve Lale sanayinin imar sorunu çözdüm. Onlar dedikodu yaptılar ben halkımızın telefonla cenaze hizmeti alabilecekleri mezarlıklar müdürlüğünü kurdum. Onlar dedikodu yaptılar atık tesisini yaptım Avrupa birliği tarafından Avrupa'nın en iyi tesislerinden biri olarak seçildi. Onlar dedikodu yaptılar biz AK Parti camiası olarak bu şehri köprülü kavşaklarla donattık. Biz bu şehrin ihtiyaç sahiplerinin ev sahibi yaptık. Dünyanın en büyük yerleşkesini ortaya çıkarıp, temizledik ve insanlığın hizmetine sunduk. Biz çocuk oyun alanları, yeşil alanlar yaptık. Biz kimsesizlerin elinden tuttuk. Kimsesizlerin elinden tuttuk" dedi.

Ünver, "Biz hizmet yaptık. Telekom'un önünde ben bir gazetecinin çok kez haber yaptığını biliyorum. Telekom'un önüne asfalt dökememişlerdi. Telekom binasının bir yanını toz gelmesin diye duvarla örmüştü. Vilayetin karşısında kaldırım yoktu. 2000 Evler yolunda kaldırım yoktu. Hasan Ün9ver hizmet yaptı, onlar dedikodu yaptı. Onlara hakkımı helal ediyor muyum? Ediyorum. Hakikaten zor iş. Onlar bir türlü siyasi taassuptan kurtulup bizim ne yaptığımızla ilgilenemediler. Allah'ın izniyle hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şeyin altında imzamız yok. 18 yıldır benim hâkim karşısında verilmiş bir tek ifadem yok. Hâkim karşısına çıkmışlığım yok. Oysa ne dediler gece Aksaray'da hapis yatıyor, gündüz belediye başkanlığı yapıyor dediler. Türk ceza kanununda böyle bir tecziye sistemi var mı? Hesap vermeye de her zaman hazırım. Her zaman alnımız açık hizmet ettik" ifadelerini kullandı.

