Kapadokya’ya Malezyalı akını Malezyalı Turist Gazali Bin Kasım: “Kapadokya Türkiye için büyük bir şans”

Tarihi ve turistik mekânlarıyla kültür turizminin vazgeçilmezi konumunda olan Kapadokya Bölgesi, havaların ısınmasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.

Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini gezen yerli ve yabancı turistler de manzaranın tadını çıkartıyor. Sabah erken saatlerde sıcak hava balonlarıyla bölgeyi havadan izleyen turistler günün ilerleyen saatlerinde de bölgenin tarihi ve turistik mekânlarını geziyor. Pandemi sonrası her geçen gün ziyaretçi sayısının arttığı Kapadokya Bölgesi bu günlerde Asya ülkelerinden gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. Özellikle Malezya’dan gelen turistler bölgeyi karış karış geziyorlar. Malezya’dan gelen Gazali Bin Kasım; “Kapadokya’ya ilk defa geldim. Söylenecek tek şey çok mükemmel. Kapadokya Türkiye için büyük bir şans. Dünya ve Türkiye için çok güzel bir yer” ifadelerini kullandı.

Kapadokya’yı televizyonlardan izlediğini ve normal bir yer gibi düşündüğünü söyleyen Malezyalı Turist Norida ise yaptığı açıklamada; “Kapadokya sıra dışı bir yer. İnsanlar çok dostça ve burasını tüm arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Kapadokya’yı her kes görmeli" diye konuştu. Özellikle Asya ülkelerinden gelen turistleri gezdiren Profesyonel Turist Rehberi Yunus Çoban da açıklamasında; “Pandemi döneminde özellikle Rus ve Ukraynalı turistler geliyordu. Özellikle pandemi sonrası 2022 yılı başından itibaren birçok pazarda artış var. Endonezya ve Malezya pazarında büyük bir artış var. Yeni yeni Koreliler gelmeye başladı. Sanıyorum son bahar gibi de Çinliler tekrar gelmeye başlayacak. Kapadokya bölgesine Dünyanın her yerinden turistler geliyor fakat Asya ülkelerinden yoğun bir talep var. İnşallah bu yıl 2019 yılındaki seviyeye tekrar geliriz” dedi.

