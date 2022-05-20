NEVÜ'de ‘Biyogaz ile Elektrik Üretimi’ konulu panel düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen MYO Etkinlik Günleri çerçevesinde Elektrik ve Enerji Bölümü’nün organize ettiği 'Biyogaz ile Elektrik Üretimi' konulu panel yapıldı.

Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Dersi çerçevesinde yapılan etkinliğe Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı ve Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Yunus Kara, bölüm hocaları Dr. İsmail Çalıkuşu, Öğr. Gör. Rıdvan Canbaz, Öğr. Gör. Hilal Başal, Öğr. Gör. Kutay Cüneray, Öğr. Gör. Ayberk Calpbinici ile çok sayıda öğrenci katıldı. Panele konuşmacı olarak katılan Dumanoğlu Enerji’nin Tesis Müdürü ve Elektrik Elektronik Mühendisi Abdurrahman Kaya, şirketle ilgili bilgi verdi. Enerji sektörünün bugünkü durumuyla ilgili bilgi paylaşan Abdurrahman Kaya, Dumanoğlu Enerji şirketinin çöpten nasıl enerji ürettiği üzerine bir de sunum yaptı.

Daha sonra Abdurrahman Kaya iş tecrübelerinden örnekler vererek öğrencilere iş hayatındaki tecrübelerini anlattı ve son olarak özel sektördeki çalışma koşullarından bahsederek mezuniyet sonrasında öğrencilerin iş hayatına nasıl hazırlanabilecekleri hakkında bilgi verdi. Etkinlik soru cevap bölümü ile sona erdi.

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