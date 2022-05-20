Meydanda kitap okudular

Ürgüp Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Hayatın Anlamı Kitap" projesi çerçevesinde 3. sü düzenlenen kitap takası ve hediye şenliği yapıldı. Şenliğe katılan katılımcılar Ürgüp Cumhuriyet meydanında kitap okuyarak farkındalık oluşturdu.



Ürgüp Cumhuriyet Meydanında yapılan etkinliğe Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, proje koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı, Kaymakam adayı Hakan Contarlı, İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, Aksaray, Kırıkkale, Eskişehir,Sivas Kırşehir ilinden gelen eTwining paydaşları katıldı. Kitap takas şenliği ilk olarak hükümet konağı önünde düzenlenen bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Protokol ve öğrencilerin katıldığı yürüyüş, etkinlik alanı olan cumhuriyet meydanı şenlik alanında sona erdi. Yürüyüşte eşekli kütüphanecinin kullanmış olduğu sandıkları taşıyan eşek ise vatandaşların ilgi odağı oldu. Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı yaptığı konuşmada; "Hayatın Anlamı Kitap projesinin ilçemize ve öğrencilerimize kattığı kazanımlardan, geleceğin nesillerinin ülkemize ve insanlığa faydalı birer birey olarak yetişeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Şenlik daha sonra dünyaca ünlü yazarların kaleme aldıkları roman ve hikâyelerde konu alan kişilerin canlandırılması ve ardından proje çerçevesinde her gün okullarda düzenlenen 10 dakikalık kitap okuma etkinliğinin şenliğe katılan katılımcıların cumhuriyet meydanında kitap okunması ile son buldu.

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