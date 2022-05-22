Motosikletin çarptığı Elif hemşire, hayatını kaybetti



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR (DHA)-NEVŞEHİR´de, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı hemşire Elif Yılmaz (47) yaşamını yitiridi, sürücü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Melih İ. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Elif Yılmaz´a çarptı. Kazada sürücü ile Elif Yılmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Elif Yılmaz´ı Nevşehir Devlet Hastanesi´ne, sürücüyü ise özel hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 2 çocuk annesi Elif Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Melih İ.´nin ise, hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-05-22 11:17:17



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