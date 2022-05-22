Motosikletin çarptığı Elif hemşire, hayatını kaybetti (2)

GÖREV YAPTIĞI HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ
Nevşehir'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpmasıyla yaşamını yitiren hemşire Elif Yılmaz (47) için görev yaptığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. 23 yıllık hemşire Yılmaz için yapılan törene mesai arkadaşları ile yakınları katıldı. Yılmaz'ın eşi Yüksel Yılmaz, taziyeleri kabul etti. Hastanedeki törenin ardından 2 çocuk annesi Yılmaz'ın cenazesi memleketi Kars'a gönderildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-05-22 15:07:47
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