NEVÜ’de ''Ne Kadar Sanal, Ne Kadar Gerçek'' üzerine söyleşi gerçekleştirildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde “Bağımlılıkla Mücadele Seferberlik Yılı” çerçevesinde sosyal medyanın sağlıklı kullanımına yönelik ''Gençlik ve Sosyal Medya'' konusunda ''Ne Kadar Sanal Ne Kadar Gerçek'' sloganıyla söyleşi gerçekleştirildi.

Nevşehir’in Acıgöl Kaymakamlığı tarafından organize edilen söyleşi programında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Dr. F. Alkım Arı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğr. Gör. Veysel Şirvan Çetin, üniversite ve lise öğrencileriyle bir araya geldiler.

Özellikle gençlerin internette geçirdikleri sürelerin artmasının toplumsal ve bireysel sonuçlarının konuşulduğu söyleşide sosyal medyanın sanallığı, değerlerimize, gençlerin ilişkilerine, sağlıklarına verdikleri zararların göz ardı edilmemesi gerektiğine vurgu yapıldı. Öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla söyleşi programı sona erdi.

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