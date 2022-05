Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu NEVÜ’de

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) geleneksel ‘NEVÜ Konferansları’ çerçevesinde 'İnsan = Bilgi midir? FelsefeBilim Tarihi Açısından Bir Çözümleme' konulu konferans düzenlendi.

Ulusal ve uluslararası alanlarda Bilim Tarihi, Türk Düşünce Tarihi, İslam Felsefesi, Türk İslam Düşüncesi konularında yaptığı çalışmalarla tanınan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı konferansa NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile davetliler katıldı.



“İnsanlaşmak ancak bilgiyle olur”

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu konuşmasına bilgi ve bilgi felsefesi kavramlarını açıklayarak başladı. “Beşer insanlaşır, beşerden insana gitmeyi sağlayan süreç ise bilgidir” diyen Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, insanın ne kadar bilgilenirse o kadar insanlaştığını ifade etti. Buna, insan yavrusunun doğaya doğmadığını, doğar doğmaz hemen hayata çekip alındığını, yıkanıp giydirildiğini örnek olarak verdi. İnsanın; bilginin inşa ettiği, sürdürdüğü ve sonuçlandırdığı bir şey olarak tanımlayan Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu; “Bilgi doğrudan bizi insanlaştıran bir hadise. Yalınkat bir bilgiden bahsetmiyoruz. Hangi kavramı hangi olguyu dikkate alırsanız alın, onu tabakalaştıracaksınız. Yani hiç bir şey yalınkat bize sunduğu gibi değildir. Birey olarak biz de tabakalaşma gösteriyoruz; doğumumuz, çocukluğumuz, gençliğimiz vs. her türlü olguda tabakalaşma vardır” diye konuştu. Bu açıdan bilgiyi en geniş anlamıyla kullandığını vurgulayan Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, “Bütün insanlığımızı dayandırdığımız bu yapı tümel, tekil, külli bir yapıdır kendi içinde bir taksimata uğruyor. Yani günlük bir bilgi deneyimi, nesneyle, çevreyle olan ilişki, teorik düşünce tarzı ya da laboratuvarda ampirik bir çalışma ya da edebi ve estetik bir üretim, bu bilgileri tasnif ederiz bazılarına gündelik bilgi bazılarına teorik bilgi ya da estetik bilgisi deriz” şeklinde konuştu.



“İnsan bir mütercimdir doğumdan ölüme sürekli tercüme yapar”

Bireylerin karşılaştığı her şeyi bilgiye dönüştürerek irtibat kurduğunu belirten Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu; “Dolayısıyla insan bir mütercimdir doğumdan ölüme sürekli tercüme yapar. Bilgi gelir ve bizlerde bilgileri basamaklı, düşünerek makul hale dönüştürürüz. Bir şeyi makul hale getirmek; ilişki bağlantısı, ağı kurmaktır. Ağın merkezi ise kendimiz varız. İlk bilmemiz gereken kendimizi idraktir. Kişiliği ise içinde bulunduğumuz toplumla kazanırız” dedi. Fikriyat ve hissiyatın birbirini tamamlayan kavramlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu; “Bu birliktelik de en güzel insanda ortaya çıkar. Çünkü biz hem fikir varlığıyız hem his varlığıyız. Bu ikisiyle bütünlüğümüzü var ederiz ve o varlık okyanusunda sağlıklı bir şekilde varlığımızı idame ettirebiliriz” diye konuştu. Sorucevap kısmıyla devam eden konferans sonunda Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’na kendilerini üniversitede ağırlamak duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, plaket takdiminde bulundu.

Katılımcılarla da bir araya gelen Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ayrıca günü anısına kitaplarını imzaladı.

