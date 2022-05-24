Nevşehir’de farkındalık oluşturmak amacıyla 'Ekranı kapat, dünyaya koş' sloganıyla halk koşusu düzenlendi.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunca başlatılan 'bağımlılıkla mücadele seferberliği' çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 kilometrelik parkurda yapılan koşuya 120 kişi katıldı. Kayaşehir’den başlayan ve 3 Nolu Çim Saha’da sona eren yarışmaya, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da katıldı. Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ile birlikte koşuya katılan ve parkuru tamamlayan Belediye Başkanı Savran, koşu sonunda dereceye girenlere madalya ve kupalarını İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat ile birlikte verdi.

Savran, davranışsal bağımlılık ile mücadele seferberliği çerçevesinde tüm halkın katılımı ile davranışsal bağımlılık ile mücadeleye karşı farkındalık ve duyarlılık oluşturulması amacıyla düzenlenen koşuya katılan öğrenci ve vatandaşları tebrik etti.

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