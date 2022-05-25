Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu; 5 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’de yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Avanos ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Evde bulunan A.B., C.A., U.M., M.G. ve N.N.A.'nın üzerinde ve bulundukları evde yapılan aramada; bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı ile 1adet tabanca, 1adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 29 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.