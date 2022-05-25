Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu; 5 gözaltı

Nevşehir’de yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Avanos ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Evde bulunan A.B., C.A., U.M., M.G. ve N.N.A.'nın üzerinde ve bulundukları evde yapılan aramada; bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı ile 1adet tabanca, 1adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 29 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar karakola götürüldü.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.