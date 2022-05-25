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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Becel: "Bir kadın olarak mesleğimin hep avantajlarını yaşadım"

İHA

Vali Becel: "Bir kadın olarak mesleğimin hep avantajlarını yaşadım"

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel NEVÜ’de ‘Fark oluşturan Başarılı Kadın Yöneticiler’ konulu söyleşide, öğrencilerle buluştu

Türkiye’nin 3 kadın Valisinden biri olan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) tarafından düzenlenen “Fark Oluşturan Başarılı Kadın Yöneticiler” konulu program çerçevesinde NEVÜ’de düzenlenen söyleşiyle öğrencilerle biraraya geldi. NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonu’nda düzenlenen programa; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altuntaya, Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve davetliler katıldı.
NEVÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) Müdürü Doç. Dr. Zehra Çalışkan moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye Gaziantep’in Islahiye ilçesinde doğduğunu ve eğitimini burada tamamladığını belirterek başlayan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, ilişkilerin sıcak olduğu bir aile ortamında büyüdüğünü ifade etti. 1992’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 1994 yılında kaymakam olarak meslek hayatına ilk adımı attığını, 2020’den beri de Nevşehir Valisi olarak görevine devam ettiğini söyledi.
Mesleğini ve akademik hayatını bir dönem birlikte sürdürdüğünü belirten Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, “Üniversite hocalarımın motivasyonuyla doktorama başladım ancak yoğun iş temposu nedeniyle bırakmak zorunda kaldım. Bunun üzüntüsünü hala içimde taşıyorum, bir gün tekrar devam etmeyi istiyorum. Çok sosyal bir yapım vardı, bu tür meslekler ise sosyal hayatınızın çok sınırlı olduğu bir mesleklerdir. Bu kadar sene bu meslekte geçirdikten sonra dönüp baktığımda evet diyorum yeniden bu mesleği yapardım diye düşünüyorum çünkü çok keyif alarak çalıştım. Görev yaptığım çoğu yerde hep ilk ve tek kadın yönetici oldum. Dolayısıyla ben hep erkek egemen ortamlarda görevimi sürdürdüm. Mesleğimi ve insanları sevdiğim için, belki biraz da iletişim kurma konusunda avantajlı olduğumu söyleyebilirim.

“Bir kadın olarak mesleğimin hep avantajlarını yaşadım”
Vali İnci Sezer Becel, yöneticilik mesleğinin cinsiyet ayrımı olmaksızın zor bir meslek olduğunu vurgulayarak “Birincisi mesai kavramının olmaması, ne zaman neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz, bu meslek özünde zaten zor bir meslek. Ancak ben kadın olarak mesleğin hep avantajlarını yaşadım. Bu karakterimin verdiği bir özellik de olabilir” diye konuştu. Meslek seçiminde liyakatin de çok önemli olduğunun altını çizen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, “Kadınlarımıza imkan verilince çok başarılı işlere imza atacaklarını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Başarı tesadüf değildir. Başarı için çok çalışmak gerekir”
Kendini bu alanda yetiştirmek isteyen gençlere önerilerde bulunan Vali İnci Sezer Becel, gençlerin karakterine uygun işler seçmeleri gerektiğinin altını çizdi. Başarının tesadüf olmadığını vurgulayan Vali İnci Sezer Becel, gençlerin kendilerini nerede görmek istiyorlarsa önce ona karar vermelerini ardından bunun için çok çalışmalarını tavsiye etti.
Söyleşi programı, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in konuşmalarının ardından öğrencilerin sorularını cevaplaması ve kendilerine günün anısına NEVÜ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Hatice Canpolat’ın çiçek takdimi ile sona erdi.

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