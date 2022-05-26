Nevşehir’de aranan şahıslara operasyon: 2 kişi yakalandı

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Nevşehir’de aranan şahıslara yönelik olarak aolis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 2 firari şahıs yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'uyuşturucu veya uyarıcı ticareti veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.S. ve çeşitli suçlardan yargılandığı davalarda hakkında 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan B.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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