Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk Dünya Konsey Üyeliğine seçildi

Tabii güzellikleri ve kültürel zenginlikleri ile yüzyıllardır tarih yazarlarının ve seyyahlarının ilgisini çeken Ürgüp Belediyesi Dünya Konseyi (UCLGMEWA üyeliğine seçildi.

Ürgüp’ün adını uluslararası arenada duyurmak için mücadele ettiklerini söyleyen Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk; UCLGMEWA'nın Konya'da düzenlediği yönetim organlarının yenilendiği kongrede Dünya Konsey Üyeliğine ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 3 yılda bir düzenlenen UCLGMEWA Kongresi'nin açılışı Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 15 ülkeden belediye başkanlarının ve yerel yöneticilerin katıldığı programla gerçekleştirildi. UCLGMEWA'nın Konya'da düzenlediği yönetim organlarının yenilendiği kongrede Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Dünya Konsey Üyeliğine ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2527 Mayıs tarihlerinde Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı UCLGMEWA'nın Konya'da düzenlediği kongreye Nevşehir'i temsilen katılan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla; "2022 25 Dönemi Dünya Konseyi ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmem nedeniyle UCLGMEWA üye Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Masal kent Ürgüp’ümüzü ve Kapadokya Bölgemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edeceğimizi bir kez daha dile getirmek istiyorum. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" mesajını paylaştı.

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