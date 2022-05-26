NEVÜ Öğrencileri 'Kirli Eller Temiz Dünya' projesi için temizlik yaptı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı (ÇGP) 2. sınıf öğrencileri, 'Kirli Eller Temiz Dünya' adlı proje çerçevesinde Kapadokya’daki vadilerde çevre temizliği yaptı.

NEVÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı 2. sınıf öğrencileri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ayşen Tükel danışmanlığında ve proje dersi çerçevesinde Nevşehir’in Ürgüp İlçesi’ne bağlı Sarıhıdır köyünde 'Kirli Eller Temiz Dünya' adlı proje gerçekleştirdi. Proje çerçevesinde ÇGP normal öğretim 2. sınıf öğrencilerinden 27 öğrencinin ve dersin sorumlu öğretim elemanı Öğr. Gör. Aşen Tükel’in katılımıyla, Sarıhıdır’da çevre temizliği gerçekleştirildi. Çevre temizliği sırasında bölge halkı öğrencileri alkışlayarak memnuniyetlerini dile getirdi. Proje yürütücüsü olan öğrenciler Oğuzhan Taş, Münevver Yurdusev ve Filiz Kütük; projenin ana amacının üniversite ve gönüllü olarak katılım sağlamak isteyen herkese atıkların çevreye verdiği zararı göstererek çevre bilincini kazandırmak ve daha temiz bir dünya için ellerimizi kirletmekten çekinmememiz gerektiğini göstermek olduğunu ifade etti.

Irmak kıyısındaki doğal güzellikleri ile özellikle hafta sonu piknik yapmak ve gezmek isteyenlerin uğrak yeri olan Sarıhıdır’da, piknikçilerin büyük bir bölümünün çevreyi temizlemeden buradan ayrıldığından, bu çöplerde zamanla dağılmakta ve çevre kirliliği oluşturmakta.

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