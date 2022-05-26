NEVÜ’de '12. Spor Şenlikleri' Başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu sene 12’incisi düzenlenen 'Spor Şenlikleri' yapılan törenle başladı.

NEVÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu sene '1. Kapadokya Kültürel Miras Festivali' çerçevesinde Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün de katkılarıyla 2531 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan '12. Spor Şenlikleri' açılış töreniyle başladı. NEVÜ Spor Merkezi Tesisleri’nde düzenlenen açılışa; NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya, NEVÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İsmail Köse, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Çetinkaya eşliğinde ulusal ve uluslararası şampiyonlukları bulunan minik ve büyük sporcular ile aileleri katıldı. Açılış töreni öncesi katılımcılar, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Harekatı’nda hain terör saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü minik ve büyük sporcuların TaekwandoWushu gösterilerinin ardından Spor Şenlikleri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya’nın NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden oluşan Kadın Voleybol Takımlarının temsili olarak karşılaşacağı müsabakanın açılış atışını yaparak müsabakalara katılacak tüm sporculara başarılar dilemesiyle başladı. Yaklaşan final öncesi NEVÜ’de eğitim gören öğrencilere moral ve motivasyon olması, ruh ve beden sağlığı ile farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde 2531 Mayıs tarihleri arasında Kadınlar / Erkekler Voleybol, 2731 Mayıs tarihleri arasında Masa Tenisi, 3031 Mayıs tarihleri arasında 3x3 Basketbol, 30 Mayıs’ta Kampüs Çevresi Bisiklet Kortej ve Bisiklet Denge Yarışması, 31 Mayıs’ta Kampüs Çevresi Sağlık Koşusu ve 3031 Mayıs tarihleri arasında Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulacak Gençlik Platformları gerçekleştirilecek. Final müsabakaları sonrasında turnuvada dereceye girenlere ödülleri 13 Haziran tarihinde düzenlenecek törenle verilecek.

2531 Mayıs tarihlerinde devam edecek Spor Şenliği’ne NEVÜ’deki tüm akademik ve idari personeller ile öğrenciler davetlidir.

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