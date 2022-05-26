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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya’da turistlere gözleme ikram edildi

İHA

Kapadokya’da turistlere gözleme ikram edildi

Nevşehir'de, 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri çerçevesinde Kapadokya bölgesini gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlere gözleme ve yaprak sarması ikramı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası' dolayısıyla Uçhisar Kalesinde turistlere kale içinde yapılan gözleme ve bölgeye has üzümlerin yapraklarından sarılan sarma ikram edildi. Tarihi ve kültürel dokusuyla her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Kapadokya 'Türk Mutfağı Haftası' nedeniyle bir birinden güzel yemeklerini gelen ziyaretçilere tanıtıyor.
Nevşehir Valiliği ve Uçhisar Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde yöresel lezzetleri tatma imkânı bulan turistler de Türk mutfağının dünyada yerinin ayrı olduğunu söylediler.

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