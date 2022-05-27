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Kızılırmak Havzası'nda et ve süt üretimini düşüren sineğe karşı etkin mücadele

İHA

Kızılırmak Havzası'nda et ve süt üretimini düşüren sineğe karşı etkin mücadele

Kızılırmak Havzası'nda 2006 yılında ortaya çıkan, et ve süt üretimini düşüren, halk arasında ‘üvez’ sineği diye bilinen Simulium sineğine karşı mücadeleye devam ediliyor.
Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri, KayseriKırşehir sınırları arasında kalan 150 kilometrelik Kızılırmak Orta Havzası'nda üvez sineği ile etkin mücadele çalışmalarına başladı. Eş zamanlı olarak Gülşehir ilçesinde 6 noktada başlatılan çalışmalarda Simulium sineğinin larva döneminde yok edilmesi planlanıyor. Özellikle su akıntısının yoğun olduğu ve oksijen seviyesinin yüksek olduğu yerlerde bulunan su altı bitkilere yapışarak üreyen üvez sineği ile mücadele çerçevesinde yapılan ilaçlama hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Muhsin Duygulu, “Kızılırmak Orta Havzası'nda Simulium dediğimiz bir türün zararıyla mücadele etmekteyiz. Bu mücadele 2006 yılında başladı. Simulium dediğimiz tür, diğer türlerden farklı olarak akarsudaki organik parçaları filtreleyerek beslenmektedir. Bu tür uygun koşullarda ortalama sıcaklıklara bağlı olarak 1015 gün yaşamını devam ettirebilmektedir. Uygulamada kullandığımız ürün tamamen biyolojik olup, sivrisinek dışındaki herhangi bir canlı, insan, böcek, arı, balık, kuş gibi hiçbir canlıya kesinlikle zararı yoktur. Uygulamalarımız düzenli olarak İl Özel İdaresi tarafından yapılmaktadır” dedi.
Organik Tarım Teknikeri Özer Kara, “İlk olarak 2006 yılında başladığımız bu mücadelemize 2022 yılı mayıs ayı itibarıyla tekrar başlamış bulunmaktayız. Bu mücadelemiz ekim ayı sonuna kadar da devam edecek. Özellikle erken larva döneminde başlıyoruz. Bu tür canlılar kanatlandıktan sonra hiçbir kimyasal ve biyolojik müdahale etki etmiyor. Amacımız erken dönemde mücadele ederek popülasyonu en aza indirerek, turizme, insan sağlığına ve hayvan sağlığına etki etmiş oluyoruz” dedi.

Et ve süt üretimini düşürüyor
Simulium sineğinin hayvanlar üzerinde stres oluşturarak et ve süt üretiminin düşmesine neden olduğunu söyleyen Kara, “Bu canlı kanatlandığı zaman 30 kilometre mesafe uçabilmektedir. Sadece ırmak kenarındaki köylerimiz değil, iç kısımlardaki köylerimiz de bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Hayvanlara yaklaştığında hayvanlar strese girmekte. Bu durumda da hayvanlarda et ve süt verimi düşüyor” şeklinde konuştu.

"Kapadokya turizmi olumsuz etkilendi"
Geçmiş yıllarda üvez sineği nedeniyle turizmin de olumsuz etkilendiğini ifade eden Kara, “Özellikle Kapadokya turizmine de olumsuz etki ettiği için bu çalışmayı sürdürmekteyiz. 20062007 yıllarında birçok rezervasyon bu nedenle iptal edildi. Şu an bu türü baskı altına aldığımız için böyle bir sorunumuz kalmamıştır” dedi.
Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından Kızılırmak Orta Havzası'nın Nevşehir sınırları içerisinde kalan bölümünde yapılan uygulamanın Kızılırmak Havzası'nın tamamında yapılması gerektiğini söyleyen Kara, “Üvez sineği ile yapılan bu mücadele Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara ve Samsun illerinde de yapılırsa bu popülasyonun tamamen önüne geçmiş oluruz” ifadelerini kullandı.
Bu yıl üvez sineği ile mücadelede 3 bin litre biyolojik ilaç kullanılması hedefleniyor.

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